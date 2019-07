Szegeden az árvízből mentett, Szentesen patikus volt - 166 éve született a híres festő

Jajcei vízesés - a festő vízábrázolásai kötődhetnek a szegedi nagy árvíznél szerzett élményeihez.

Csontváry - aki ekkor még nem volt festő - mélységesen megdöbbent, látva a nagyváros pusztulását és az emberek szenvedését. Hideg tavaszi időben zajlott a mentés, és komolyan meghűlt, miközben segíteni próbált a romba dőlt város lakosainak. Ehhez, ahogy Zombori László előadásából is tudjuk, depresszió és szorongás is társult. Orvosi vélemények szerint mindez hozzájárult életének megváltozásához.

Később, 1883-ban Szentesen is dolgozott gyógyszerészként a Megváltó patikában, miután tett egy külföldi utat, hogy Munkácsy Mihállyal találkozhasson. A következő évben megkapta az engedélyt, hogy önálló patikát nyisson Gácson.

Több szálon is kötődött Csongrád megyéhez az egyik legnevesebb magyar festő, Csontváry Kosztka Tivadar, aki 1853. július 5-én született Kisszebenben. Apja is amatőr tudós volt, belőle gyógyszerész lett - festeni csak 1880 után kezdett, és életének megváltozását a szegedi nagy árvízben szerzett élményei is kiválthatták. Halálának évfordulóján Zombori István tartott előadást szegedi kötődéséről a Dóm téri pantheonban. Innen tudjuk: a mentés közben komolyan meghűlt, az emberi szenvedés és a természet pusztításának látványa, tapasztalata szorongást és depressziót váltott ki belőle.Na de hogyan került Csontváry, aki ekkor a budapesti egyetemen tanult, az árvíz fenyegette Szegedre? Bálint Sándor kutatásaiból maradt ránk, hogy a festő ősei az 1700-as években a szegedi királyi sóhivatal tisztviselői voltak. Csontváry 1879-ben a pesti egyetem gyógyszerészetet tanult, amikor a korabeli napok óta arról írtak, hogy Szeged végveszélyben van a tiszai áradás miatt. Talán a szegedi gyökerek miatt is jött az ötlet: diáktársaival alakult önkéntes csapattal Szegedre utazott, hogy részt vegyen a védekezésben. Alighogy megérkeztek, a Tisza elöntötte Szegedet, és Csontváry a mentés egyik szervezője lett.Korábban, még gyerekkorában személyes tragédia is érte. Bella nővére a tűzvész áldozatává vált, miközben édesapjuk a mentést szervezte szülővárosában, Kisszebenben.– Pszichológusok véleménye szerint a későbbi rohanó ár-, vízesés- és tengerábrázolásai talán az árvíz élményével állnak összefüggésben – fogalmazott a megemlékezésen Zombori István.Az első alkalom egyébként, amikor Csontváryban tudatosult későbbi feladata, 1880. október 13-án történt a Wikipédia szócikke szerint. Egy meleg őszi délután egy percre leült a patika ajtaja elé pihenni, és egy vénycédula hátára lerajzolta a szemközt álló ökrös szekeret. Az idős patikavezető a rajz láttán felkiáltott:Ekkor Csontváry hangot hallott:Még évekig dolgozott patikusként, így gyűjtötte össze a pénzt a külföldi tanulmányutakra. Csak 41 éves korától tanult festeni, de onnantól Düsseldorfban, Párizsban, Münchenben képezte magát. Híres festményein pedig utazásait is végigkövethetjük: festett a Hortobágyon és a jajcei vízesésnél, Görögországban, Palesztinában, Szíriában, Egyiptomban, Dalmáciában, Olasz- és Németországban. Legismertebb festménye talán A magányos cédrus - ehhez a libanoni hegyek adták az ihletet. Részletes életrajzát elolvashatják a Wikipédián. Vénycédulán kezdte tehát az alkotást, képei pedig halála után majdnem ponyvaként végezték. Örökösei ugyanis anyagárban, kocsiponyvaként akarták eladni alkotásait, amiket az utolsó pillanatban vett meg Gerlóczy Gedeon . Ekkor még nem tudták, mekkora értéket tartanak a kezükben: Csontváry művészete Magyarországon valójában egy 1963-as székesfehérvári kiállítás után lett népszerű. A magyar árverési rekordot 2012 óta 240 millió forinttal acímű festménye tartja.