Szegeden feltámasztják a motorcsónaksportot? - Fotók

Feil János, Szeged legendás versenyzőjének 2008-as halála után nem volt városunkban több motorcsónak verseny. Neki emléket állítva rendezték meg az Árkádban a kiállítást, mely egészen vasárnapig megtekinthető.A kiállítás szervezője, Gyöngy Ferenc, a Magyar Motorcsónak Szövetség elnöke, valamint korábbi világ- és európa bajnok Csákó Ferenc, korábbi európa- és világbajnok Bodor Péter, valamint a szintén korábbi VB győztes Horváth Attila is részt vettek a rendezvényen.A kiállított darabok közül a két felnőtt kategóriás hajó és egy ifjúsági kategóriás hajó volt megtekinthető.A jó hír az, hogy folynak a tárgyalások arról, hogy Szegedre esetleg visszatérhet a motorcsónak sport. Csákó Ferenc elmondta, hogy a Tiszára mindenképpen szeretnék visszahozni a Hydro GP-t, valamint azon munkálkodnak, hogy a következő versenyhajó világbajnokságot is Szegeden rendezhessék meg.A Motorcsónak Szövetség elnöke azt is tudatta, hogy az önkormányzat már befogadta a költségvetés tervezetet, és rövidesen választ kapnak arról, hogy milyen formában vagy mikortól engedélyezik a versenyeket városunkban.

A Rakpartot zárnánk le a verseny idejére. Ez egy háromnapos rendezvény lenne. Első napon, pénteken a technikai dolgokkal foglalkoznánk, mint a sátorállítás, a versenyzők regisztrálása és a hajók vízre tétele. Második napon rendeznénk egy tesztkört, és minden kategóriának egy egyórás időmérő edzést tartanánk. Még ezen a napon mindhárom kategóriában indítanánk egy egy futamot is. A vasárnapot pedig 2 futammal és a díjátadással töltenénk ki.

- mondta a lapunknak Csákó Ferenc.