Szegeden is sikeres volt az orgonák éjszakája - Látványos képek

Idén első alkalommal rendezte meg a Filharmónia Magyarország az Orgonák Éjszakáját, melynek több nagyváros mellett Szeged is otthont adott. A csongrádi megyeszékhelyen 7 helyszínen 14 különböző programmal várták az érdeklődőket: a koncertek mellett orgonatörténeti előadásokkal, hangszerbemutatókkal. Az eseményen több rekordkísérletet is terveztek: az erre az alkalomra komponált dallamokat az országban a lehető legtöbb orgonán egyszerre szólaltatták meg.Az egy nap legtöbbször eljátszott kortárs orgonamű rekordját is megdöntötte a programsorozat, ugyanis Kovács Szilárd Intrada című műve 75 templomban hangzott el egy este, köztük hat szegediben is. A városunkban vagy a helyi kántor, vagy orgonaművészek játszották el a művet. A Filharmónia Magyarország munkatársa szerint sikeres volt a helyi mellett, az országos rendezvény is, van igény az orgonazenére, annak kultúraformáló erejére. Szegeden a Rókusi Templomban a Kodály Filharmónia Debrecen kamarazenekar előadása, valamint az alsóvárosi Ferences templom éjjeli gyertyafényes koncertje volt a legnépszerűbb.Ezek mellett a tarjánvárosi Szent Gellért, az újszegedi Kalkuttai Szent Teréz és a Szent Erzsébet, valamint az evangélikus és jezsuita templomban is megszólaltak az orgonák.