Szegeden is tartanak Nagy Táncválasztót

A Magyar Táncművészeti Egyetem mellett Debrecen, Kecskemét, Győr, Pécs és Szeged is csatlakozott az évek óta sikeres Nagy Sportágválasztó mintájára megrendezett első Nagy Táncválasztóhoz.



A programról Török Jolántól, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökétől, a rendezvény ötletgazdájától megtudtuk, az ingyenes workshopok és nyilvános táncórák mellett Szegeden vasárnap közel 20 amatőr tánciskola színpadi műsora is várja majd a családokat. Előzetes regisztráció alapján lehet részt venni az ingyenes órákon, ahol az érdeklődőknek lehetőségük lesz megismerni és kipróbálni a különféle táncstílusokat.



Az eseményt a Szent-Györgyi Albert Agórában rendezik meg vasárnap, a regisztrálók száma napról napra nő. Klasszikus balettórákra, jazztáncra, kizombára, modern táncra, hiphopkurzusra, latin táncra, társasági társastáncra és néptáncra is várják majd a jelentkezőket.



– A jelenlegi jelentkezések azt mutatják, hogy Szegeden a gyermek és ifjúsági korosztályban a klasszikus balett, a jazztánc és a modern tánc a népszerűbb. A szenior korosztályban a társasági táncok és a latin táncok mellett a klasszikus balett és a modern táncórák iránt is komoly az érdeklődés. Minden városban más a tendencia, ami a helyi adottságoktól, a tánciskolák kínálatától is függ.



Török Jolán elmondta, az a céljuk, hogy minél többen a táncban találják meg a szabadidő örömteli eltöltésének módját, az egészséges életmódhoz vezető utat.



– Hisszük, hogy a tánc életkortól függetlenül fizikálisan és szellemileg is nagyon jó hatást gyakorol az emberekre. Nemcsak azért fontos, mert fejleszti a testet, hanem olyan örömforrás is, amely felszabadítja és gazdagítja a személyiséget. Tapasztalataink azt mutatják, hogy itt nemcsak a néptáncot és a populárisabb műfajokat, hanem a kortárs táncművészetet is befogadták és szeretik az emberek.