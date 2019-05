Szegeden készül a királyné, Apponyi Géraldine szobra

Kligl Sándor műhelyében jártunk. Az alkotó mögött legújabb Szent István-szobrának mása áll.

Szinte a világ minden táján szétszórva találhatunk egy Kligl Sándor-művet. A közeljövőben Ópusztaszeren avatják majd fel egyik új munkáját, amely Árpádot ábrázolja vezérei társaságában, Zala megyében pedig már egy Kligl-féle gímszarvasbika-bronzszobor áll. A művész annak kisebb változatát lelkesen mutatta meg otthonában, de betekinthettünk műhelyébe is.– Sokan nem tudják, de Szendrey Júlia nemcsak Petőfi felesége, hanem kiváló fordító is volt. Gyermekeinek ő fordította le az Andersen-meséket magyarra – meséli egyik legújabb, Koppenhágában álló alkotásának alanyáról. – Az általam készített hölgy előtt egy állvány áll mesekönyvvel. Azon helyet kap az ólomkatona egy hajóban, a táncosnő és néhány borsószem is körülöttük, Borsószem hercegkisasszony története miatt. Ez kiegészül még egy fenyőfa stilizált változatával.A művész nem bánja, ha a megrendelőnek van konkrét elképzelése, hiszen aki ismeri munkásságát, képességeit, azt nagy meglepetés nem érheti. Műtermében jelenleg még ott áll egy Szent István-szobor is, díszes palásttal. Azonban a műhely közepén Apponyi Géraldine készülő szobra a fő látványosság, aki csak rövid ideig ülhetett a második világháború előtt férje mellett az albán trónon. Tiranába kerül majd a szobra, ahol uralkodott, majd 2002-ben visszatérhetett, s röviddel azután elhunyt.– A rendszerváltozás után megmintázhattam mindazokat az ötleteket, amelyek a fiókomban lapultak, illetve én készíthettem talán az első Szent István-szobrot is – emlékszik vissza Kligl Sándor. – Sok tervem van még. A Nobel-díjasokat évek óta szeretném megörökíteni. Volt is róla szó Szegeden, de aztán nem valósult meg.Örömmel látja, ha kígyózó sorok állnak egy-egy kiállítótér vagy múzeum előtt, azt viszont sajnálja, hogy sokszor csak az érdekli az embereket, ha egy szobrot megrongáltak vagy elloptak. A kihelyezése, felavatása már kevésbé. Azt is megtudtuk, nem szereti, ha kortárs művésznek titulálják.– Ez a szó szerintem csak egy ma élő embert kellene, hogy jelentsen. Mára viszont egyfajta kvalitásjelzővé vált a kifejezés. Ha azt halljuk kortárs, valami földtől elrugaszkodottra gondolunk. Egy nem igazán nézhető, hallgatható alkotásra.A rongálás kapcsán elmesélte, hogy hamarosan fel kell újítania Békéscsabán az egyik szobrát, pedig a két beszélgető hölgyet ábrázoló mű felállítására annak idején 20 évet várt.