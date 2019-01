Szegeden osztrák, Makón német a vöröshagyma a multinál, rekordáron a gyökér

Az 1580 forint már húzós

Vass Ilona: Kevés volt a csapadék, és alig termelik a petrezselyemgyökeret. Fotó: Török János

Kevés a tárolókapacitás

Üzletláncok kényszerpályán

Jobb szezonban bízik a szakember

Nagybani ármustra



Szerdán reggel a szegedi nagybani piacon 600–900 forintért kínálták a magyar gyökérzöldséget, az import ezerbe került. Vöröshagymából viszont már csak külföldit találtunk, amely Ausztriából és Németországból érkezett, és 230–250 forintért árulták. Ezen kívül mindenből volt hazai. A nemzetköziség jegyében a sárgarépából holland és lengyel, fokhagymából spanyol, krumpliból francia és horvát, káposztából lengyel bővítette a kínálatot.

Az már tavaly ősszel kiderült, hogy a szélsőséges időjárás miatt szerény lett a termés zöldségfélékből, különösen a hagymából és a gyökérből, és ez hozza magával a piaci áremelkedést. De nemcsak nálunk, Európában is nagyon gyenge volt a tavalyi év ezekből a zöldségfélékből.A Mars téri piac nagycsarnokában szerdán szép domaszéki gyökeret árult Vass Ilona. Nem volt fényesre tisztítva, rajta még a homok, és kicsi, de láthatóan életerős zöld is volt a végén, hogy azt ne kelljen külön venni.– Tavaly rossz volt az időjárás, de nem csak ezért adom 1300 forintért kilóját – mondta Vass Ilona, hozzátéve, egyre kevesebben termelik, mert nem éri meg.Megtudtuk tőle, hogy Apátfalván az apósáék már a korábbi egy-két láncot sem ültetik be – egy láncnyi földterület 20 méter széles és 160 méter hosszú. Kicsit panaszkodott a fiatalokra, akik közül csak kevesen foglalkoznak a gyökérrel, s ha mégis, akkor meg egészen nagyban űzik.A legolcsóbb gyökeret Papp Istvánné domaszéki őstermelőnél 650 forintért láttuk, a legdrágábbat 1580 forintért, de az utóbbira is akadt öt percen belül két vevő. Czirok János a kinti részen az 1000 forintosból vett, a nyugdíjas férfi a drágábbat választotta. Volt ugyanitt 700-ért is. – Ha már romlásnak indul a felső rész, inkább levágjuk, és kevesebbet kérünk érte – mondta az árus, Bertáné Marika, aki zákányszéki portékát árul. Ezzel a megoldással egyre több helyen találkozni.A gyökér nemcsak a piacon drága, a kertvárosi kisboltban 1499, az Etelka sori Tescóban 1299 forintot kérnek kilójáért. Az Árkád SPAR üzletében szerda délelőtt nem is találtunk belőle, helyette vegyes leveszöldséget vásárolhatott csupán a vevő.Vöröshagymából 250 és 400 forint között nagyon sokfélét kínálnak a Mars téren. Van még hazai, de nagyobb üzletekből már régen kifogyott a magyar, ami nem is csoda. Ahogy tavaly ősszel megírtuk (2018. november 28.: Szűkös lett a betakarítás – Drágulni fog a hagyma és a gyökér), az egyik legnagyobb makói gazdánál, Vizi Istvánnál tavaly a szokásos mennyiségnek csupán fele termett, és 70–80 forintos kilónkénti nettó áron még ősszel túl is adott rajta. Általánosan is jellemző, hogy elegendő és megfelelő tárolókapacitás hiányában nem részesülnek megfelelő mértékben az emelkedő árakból a termelők.Nem tudom, mit szól a makói vásárló, hogy a SPAR-ban osztrák vöröshagymát talál a polcon – a szegedi Árkád üzletében mindenesetre csak ilyen van, kilónként 349 forintért. Megnéztük Makón is: ott szerdán német volt az import. Egyébként ugyanennyiért kapható a szegedi Etelka sori Tescóban a szlovák, 30 forinttal drágábban a Mars téri, exkluzív zöldségesnél a spanyol vöröshagyma. Igaz, ez utóbbi majd megszólal.Egyre több az import zöldségféle a nagy üzletláncoknál: a lengyel káposzta 249, a kínai, illetve spanyol fokhagyma 999–1299 forintba kerül – az alacsonyabb ár persze akciós. Fontos megjegyezni, hogy a nagyok nem feltétlenül profitmaximalizálási céllal teszik a polcra a külföldi termékeket, hanem mert onnan folyamatosan és megbízhatóan jön az áru, így biztos a kínálatuk. Erre jó példa, hogy a Tescóban hétfajta magyar almát találtunk 249–349 forint közötti áron – import egyáltalán nem volt.– Tavaly a belvíz miatt csak későn tudtak vetni a gazdák, utána jött két aszály is, így lényegesen kevesebb lett a termés, mint az elmúlt években – mondta Ledó Ferenc, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Sárgarépából, petrezselyemből és hagymafélékből országosan 20–40 százalékkal kevesebb termett. Az árakról elmondta, azok tavaly alacsonyabbak voltak, mint az előző években, öt esztendő átlagában szerinte 20–25 százalékos a drágulás.– Csupán 10-15 évenként van egy olyan év, mint amilyen 2018 volt, hogy nemcsak egy részét sújtja Európának a mostoha időjárás, hanem az egész kontinenst. Úgy gondolom, ez a szezon nem fog megismétlődni – tette hozzá bizakodóan a szakember.