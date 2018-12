Szegeden találkoztak a lelkigondozók

Az esemény lehetőséget adott arra, hogy az egyházmegye földrajzi területén, de az SZGYF fenntartásában működő állami szociális és gyermekvédelmi intézmények munkatársai személyesen is találkozhassanak a megyés főpásztorral, meghallgassák gondolatait az egyházmegyéről és az együttműködés lehetőségeiről az egyházi kapcsolatok, a lelkigondozás területén.A püspöki székházban megrendezett találkozó házigazdája Kovács József általános helynök volt, a Szeged-Csanádi Egyházmegye történetének bemutatását követően ő válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Többek között arra, hogy napjainkban is jellemző-e még, hogy a papnövendék tanul és tanul, majd imádkozik, a köztes időben pedig eszik? Illetve arra is, hogyan változott a papi szolgálat az elmúlt években, évtizedekben? Ezután a résztvevők a Dóm Látogatóközpontban Thorday Attila teológia tanár, plébános előadását hallgathatták meg, amelyből kiderült, hogy a lelki gondozók, a lelki vezetők támogatására is van muníciója az egyháznak, amelyet felkínál a segítségkérőknek.