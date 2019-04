Szegeden versenyeztek a jövő szobrászai - fotógaléria

45 percig gyakorlatilag mozdulatlanul ültek, miközben a művészpalánták hosszasan nézegették őket, időnként pedig a méretarányok miatt méregették is őket.

Tizenöt iskola 29 versenyzője mérte össze tudását Szegeden, a XXII. Országos Mintázásversenyen. A művészeti képzésen részt vevő 13. évfolyamosok legjobbjainak seregszemléje ez: a győztesek a továbbtanulásnál is előnyt szereznek. A Tömörkény-gimnázium adott helyet idén a versenynek, ahol a résztvevőknek 9 óra alatt kellett szobrot készíteniük egy modellről, majd még egy négyórás kreatív feladat is várt rájuk: adott alapanyagokból és egy kulcsszó alapján térbeli plasztikát készítettek.A versenyzők elmondása szerint a legnehezebb, hogy tanári instrukciók nélkül, időre kellett dolgozniuk. Az viszont egyiküket sem zavarta, hogy látják, ugyanarról a modellről ki milyen szobrot készít, hiszen számukra egyik sem szebb vagy jobb: mindenki olyan alkotást hozott létre, melyben saját stílusát is megmutatta.Ahogy megfigyeltük, a legnehezebb dolguk a modelleknek volt, akikEzt látva fel sem tettük azt a kérdést, hogy a tízperces szüneteket miért modellszünetként emlegették.