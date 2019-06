Szegedi az ország legjobb villamosvezetője

Garamvölgyi István egy évtizede vezet villamosokat. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

– Amikor például azt határozták meg, hogy az egyik tengely egy bizonyos vonalnál legyen, hasonló feladat elé állítottak bennünket, mint amikor egyetlen utas áll a megállóban és az ajtót előtte kell kinyitni. Amikor pedig az érintkezőt kellett a villamos orrával érinteni, arra akkor lehet szükség, amikor egy elromlott járművet kell csatolni a villamoshoz. De volt olyan feladatunk is, hogy kilométer óra nélkül kellett meghatározott sebességgel haladni. Erre például a nosztalgiajáraton lehet szükség, amin nincs mérőeszköz – egyébként tükör sem.

– Bár a KRESZ szerint szinte mindenhol a villamosnak van elsőbbsége, ezt szinte senki nem tiszteli. Az autók még az utolsó pillanatban is bekanyarodnak, a biciklisek is mindig nagyon bátrak. Csak egy dologgal nem számolnak: hogy nem mindig tudunk megállni

Miskolcon rendezték meg idén az Országos Járművezetői Versenyt, melyen busz, troli és villamosvezetők mérhették össze tudásukat. A szegedi házi verseny alapján két csapat kvalifikálta magát az ország 9 legjobb csapata közé, melyből az egyik ötödik, a másik második helyen végzett. A sikeresebb csapat egyik tagja ráadásul egyéniben a legjobb összpontszámmal végzett, így Garamvölgyi István átvehette az ország legjobb villamosvezetője címet is. Társával, Hajnal Zoltánnal egyébként már összeszokott párosnak mondhatók: 2017-ben meg is nyerték csapatban ezt a versenyt. Idén egy debreceni kettős azonban megelőzte őket.- Azt gondolom, ehhez a versenyhez sok szerencse is kell. Hiszen mindenki másban jó. Ami az egyik embernek nehéz kérdés, a másiknak az megy legjobban – fogalmazott Garamvölgyi István, aki éppen ezért kedves gesztusnak nevezte, hogy őt, mint a legjobb eredményt elérő versenyzőt kinevezték az ország legjobb villamosvezetőjének.A két SZKT-dolgozó elmondta, a versenyen elméleti és gyakorlati feladatokat is kaptak, melyekre előzetesen készültek, sőt a Plaza végállomásán gyakoroltak is. – A KRESZ kifejezetten nehéz volt – mesélte Hajnal Zoltán. Villamossal pedig olyan feladatokat kellett végrehajtaniuk, melyek elsőre ugyan felesleges ügyességi próbatételeknek tűnhetnek, azonban mindegyikre szükség lehet a való életben is.István 10 éve villamosvezető, mint mesélte, gyerekkora óta erre a pályára készült. – Sokat utaztam ilyen járművel és beleszerettem – magyarázta. Zoltán 8 éve váltott, előtte buszsofőr volt. Mindketten úgy fogalmaztak, szeretik munkájukat, még ha vannak árnyoldalai is. – A korai kelés és az, hogy egész nap ülünk, biztos, hogy nehézzé teszi. És persze egyáltalán nem olyan egyszerű ez, mint ahogy sokan gondolják – magyarázták. Mint mesélték, épp attól nehéz villamost vezetni, hogy kötött pályán kell vele közlekedni és nincs lehetőség manőverezésre.– magyarázta Hajnal Zoltán. – A pálya tapadási viszonyai esőben, vagy akár már a hajnali, párás időben is megváltoznak. Összefoglalva tehát nem vezetni nehéz a villamost, hanem megállni vele.A két szegedi villamosvezető úgy fogalmazott, természetesen szeretnének részt venni jövőre is ezen a versenyen, és igyekeznek csapatban is visszahódítani az első helyezettnek járó kupát. Addig pedig minden nap gyakorolnak a különböző vonalakon – hiszen ez a munkájuk.