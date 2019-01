Szegedi bajnok küzd az Exatlonban - Fodor Rajmund nem sokat hezitált, hogy elvállalja-e a felkérést

Fotó: TV2

Második hete küzdenek profi sportolók amatőrök ellen Dominikán, ahol a TV2 Exatlon című műsorát forgatják. A bajnokok csapatában egy szegedi származású sportoló is szerepel: Fodor Rajmund olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. Bár a külvilágtól elzárva, mindenféle kommunikációs eszköz nélkül forgatnak, a stáb segítségével sikerült interjút készítenünk a sportolóval, aki csapattársaival egy hétig spártai körülmények között lakott együtt, a minap azonban végre átköltözhettek a kényelmes villába.Fodor Rajmund úgy fogalmazott, nem sokat hezitált, elvállalja-e a felkérést, amikor meghívták az extrémsport-realitybe. – Életem a játék és a sport, ez a kettő pedig egyszerre van jelen az Exatlonban – magyarázta. – Eredetileg nem is tudtam, milyen feladatokra lehet számítani ebben a műsorban, de amikor utánanéztem, még jobban megtetszett, ami rám várt.Az olimpiai bajnok elismerte: a pályák nagy része nehezebb, mint amire elő- zőleg számított. – Nagyon komoly fizikai és ügyességi megpróbáltatások elé állítanak bennünket. Ráadásul ki sem próbálhatjuk a feladatokat, így még a körülmények is befolyásolják, hogyan sikerül teljesíteni.Fodor Rajmund az első héten a leggyengébben teljesítő férfi versenyző volt, de mint mondta, nem feszélyezi, amikor egy kihívótól kikap. – Ők sem az utcáról besétált civilek, hanem komoly sportemberek. A bajnokoknak ugyanakkor olyan feladatokban kell helytállniuk, amelyek nem számítanak az ő sportjuknak. Az emberek engem vízilabdázóként ismernek, de amit abban a sportban elértem, abban sok év munkája volt. Ettől másban még nem biztos, hogy kiemelkedően tudok teljesíteni – például teniszezni is járok hobbiból, és ott is sokszor kikapok.Fodor Rajmund hozzátette: ő a legidősebb és a legmagasabb versenyző is, ami sokszor szintén hátrányára válik.– Ettől függetlenül több pályán már bizonyítottam, hogy igenis oda tudom tenni magam, és azt gondolom, a vizes alapú pályákon tartanak is tőlem. A dobásokkal még kicsit szenvedek, néhol rossz technikával indultam neki az ügyességi feladatoknak, de egyre nagyobb a rutinom.A vízilabdázó egyébként már az első napon megsérült, egyik ujja kificamodott verseny közben. – Természetesen elláttak, kaptam kötést is, de idő kell azért a gyógyuláshoz. Még fáj és érzékeny – mesélt állapotáról. Ettől függetlenül, úgy fogalmazott, nem fordulhat elő, hogy saját állapota miatt feladja a játékot.– Ameddig a játék szabályai lehetőséget nyújtanak, addig én itt leszek. Tudom, hogy nem én vagyok a legjobb versenyző, vannak nálam agilisabbak, gyorsabbak, erre a pályára jobban rátermettek. Szerintem nem én fogom ezt a játékot megnyerni, de persze hosszú még a műsor, és bármi megtörténhet.