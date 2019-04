Szegedi balettos lett az év legjobb kortárs-modern táncosa: Takács Zsófiának minden darab új kihívás

Takács Zsófiát már hat éve lenyűgözte a Szegedi Kortárs Balett. Ebben az évadban a Credóban is láthatta a közönség. Fotó: Karnok Csaba

A Stabat Matert, Juronics Tamás koreográfiáját 2013-ban mutatta be a Szegedi Kortárs Balett. Takács Zsófia a mai napig meghatározó élménynek tartja, mikor először látta.– Lélegzetvisszafojtva néztem végig a produkciót, és azt éreztem, ehhez a társulathoz szeretnék csatlakozni. Csak arra gondoltam, vajon tudok-e majd egyszer én is hasonló teljesítményt nyújtani a színpadon. Akkor még 18 éves táncművészpalánta voltam – meséli mosolyogva.2013 novemberében már a társulat tagjaként táncolt a Rítusban, és rögtön szólót is kapott. Hat év telt el, mára az együttes egyik vezető tánc- művésze lett. Az idei évadban elhunyt szerelmesként és erőszak áldozataként is láthatták a nézők. Enrico Morelli Orfeusz és Euridikéjében, valamint Juronics Tamás Credójában is főszerepben lépett színpadra.– Más a két darab mozgásvilág, mindkettő különböző kihívások elé állított, ennek fényében másképp is készültem fel mindkét szerepre. Az egyik egy könnyedebb, szerelemmel átszőtt karakter, a másik történet jóval fájdalmasabb. Minden produkció új kihívás, más érzéseket vált ki belőlem, ezek motiválnak, visznek előre a karakterformálásban.Egy éve Imre Zoltán-díjat kapott, idén pedig az év legjobb táncművésze lett kortárs-modern kategóriában. A Győri Balett táncosa, Gyurmánczi Diána lett a kategória másik díjazottja. – Ez egyrészt megtiszteltetés a szakma ré- széről, visszajelzés, hogy amit a színpadon nyújtok, az jó. Másrészt megerősítés, hogy a kemény munka meghozza gyümölcsét. És nem utolsósorban egy ilyen díj óriási lendületet ad. Egyfajta lelki vitaminbomba. A Szegedi Kortárs Balett mindig egyedi, minőségi produkciókat állít színpadra, és Juronics Tamás keze alatt rengeteget fejlődhet egy táncos, megtalálhatja a saját stílusát. Nyilván ezért kap a társulat ennyi meghívást, elismerést és figyelmet. Tavaly is a mi táncosunk lett az évad legjobb modern táncosa, a barátnőm, Szigyártó Szandra.A tánc világnapja alkalmából rendezett gálán a Szegedi Kortárs Balett tagjai is felléptek, mint minden évben. Ahogy Zsófia mondta, fontos eseményről van szó, ahol találkozik a szakma. Jelen vannak a társulatok, szakirányú iskolák képviselői. Ő a Magyar Táncművészeti Főiskolán klasszikus szakirányon kezdett, majd modern balettre váltott. – A mai napig imádok klasszikus balettelőadásokat nézni. Úgy érzem, remek alapot adott nekem ez a mozgásforma és az egyetem – mondja a budapesti születésű tánc- művész.– Szeretnék minél több mindent megtapasztalni a színpadon, a lehető legtöbb szerepet eltáncolni. Az pedig külön öröm, ha egy próbafolyamat vagy mesterkurzus során kibontakoztathatom az elképzeléseimet, a koreográfussal együtt én is kísérletezhetek. Szegeden minderre van lehetőségem. Ez a társulat a második családom, Szeged pedig az otthonom lett.