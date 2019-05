Szegedi hibák - festményeken

– Mindig öröm bepillantani egy fiatal művész munkásságába. A töredékekben rejlik itt az eksztázis. Koppány olyan művész, akinek lételeme az ösztönös alkotás. Állandóan kísérletező és megújulni vágyó alkotó. Semmi sem jellemzi jobban ezt, minthogy négy nappal ezelőtt még javában készített egy új installációt erre a kiállításra

Árnyas Koppány Ákos szegedi festőművész már egyetemi évei alatt is rendszeresen bemutatkozott csoportos és önálló tárlatokon, a TIK-ben most kiállított műveit egy megsérült mobiltelefon kijelzője inspirálta. A művész a digitális képalkotás eszközeit és a képi hibákat festészeti elemekké ültette át. Beépülnek a képekbe Árnyas Koppány Ákos sajátos stílusában. A festőművész célja volt rávilágítani a tökéletlenségre, ezzel mutatva be az adott téma esendőségét.– mondta el Tóth Károly művészettörténész a kiállítás hétfői megnyitóján.A tárlat május 18-ig megtekinthető a TIK földszintjén. Az alkotó képein nemcsak a meghibásodott tárgyak, de hétköznapi események és emberek is megjelennek, így egy pelenkázó kéz is a maga egyszerűségében. Fotó: Kuklis István