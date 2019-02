Szegedi Ítélőtábla: Humbug volt, amit műveltek - 95 milliót koboznak el a fertőtlenítő cégtől

Társtettességben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása. Így minősítette a Szegedi Ítélőtábla csütörtöki jogerős ítélete azt, ami a 2006-os tiszai árvíz után 14 Csongrád megyei település területén, összesen 900 hektáron történt. A BS Alfa Bt. által elvállalt munkáról az ítéletet indokló Mezőlaki Erik bíró azt mondta, „egyértelmű, hogy humbug volt, amit műveltek". Az ítélőtábla szerint a cég már akkor megtévesztette az önkormányzatokat, amikor ajánlatot tett a munkára. Bizonyítottnak látta, hogy ez a szándék a szerződéskötéskor és a tevékenység közben is megmaradt. Utalt arra, hogy bár tény, az önkormányzatok jelölték ki a fertőtlenítendő területet a cégnek, és gondosabban is eljárhattak volna, ez a körülmény a vádlottak szándékának megítélését nem befolyásolja döntően. Ám arra is többször hivatkozott a tanács elnöke, hogy 13 évvel az események után születik ítélet, és ilyen hosszú eljárás végén nem tartja jogosnak, amit az ügyészség kért, hogy az elsőrendű vádlottra is letöltendő börtönt szabjon ki.



Így S. Á. elsőrendű, S. K. másodrendű, T. J. J. harmadrendű vádlott börtönbüntetése felfüggesztett marad, és pénzmellékbüntetésüket elengedik. S. Á. és T. J. J. mentesül a gazdasági társaság vezetésének tilalma alól. A bűnügyi költségeket – egyénenként 500 ezer és 45 ezer forint közötti összegeket – viselniük kell. Az ötödrendű vádlottnak, B. I.-nek kell letöltenie az 1 év 6 hónapot, mert visszaeső: most is börtönőr kísérte a tárgyalásra. A BS Alfa Bt.-vel szemben pedig 95 millió 382 ezer forint értékig vagyonelkobzást rendel el a bíróság. Ez volt az, amitől a jelenlévő elsőrendű vádlott igazán elkeseredett.