Szegedi kisfiú az ország második legjobb matekosa

Benett kedvenc tantárgya a matematika. Azt mondja, szeret gondolkodni. Fotó: Frank Yvette

Papdi Benett Bálint betéve tudja a tananyagot, ezért pluszfeladatokat kap az órán. Fotó: Frank Yvette

Szegedi diák állhatott idén a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjén a második osztályosok mezőnyében a dobogó második fokára. A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulójának, Papdi Benett Bálintnak ez volt élete első komoly versenye.– Úgy gondoltuk, hogy lesz valamennyi esélyem, ezért indultam el – magyarázta a kisfiú motivációját. Az valószínűleg sem a családban, sem az iskolában nem volt kérdés, hogy tehetséges, hiszen Benett óvodáskora óta imádja a matematikát. – A testvérem tanított meg számolni négyéves koromban. Akkor úgy megszerettem ezt, hogy biztos voltam benne, hogy az iskolában is jó leszek ebből a tantárgyból – mesélte. Ez így is történt: a tananyagot gyakorlatilag betéve tudja, így folyamatosan pluszfeladatokat kap, hogy elfoglalja magát. – Az osztálytársaim néha irigykednek. Néhányan azt mondták, bárcsak olyan jók lennének, mint én – mesélte a kisfiú, aki szívesen segít szabadidejében társainak, ha erre megkérik.A Zrínyi Ilona versenyen – mely ebből a tantárgyból talán a legnehezebb megmérettetés – Benett a megyei fordulón második lett. – Akkor is, és az országos előtt is izgultam, a verseny közben azonban ez elmúlt. Az országos kicsit nehezebb volt, mint a megyei, ott három feladatot nem tudtam.Bár ilyen helyzettel Benett eddig nem nagyon találkozott, úgy fogalmazott, nem volt emiatt szomorú. – Sokkal rosszabb volt, amikor év elején kaptam egy négyest. Akkor nagyon csalódott voltam – ismerte el. A szegedi diák végül második lett az országos versenyen, az ezüstérem azt jelzi, hogy korosztályában csak egy, nála is ügyesebb matekos van hazánkban. – Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos, de azért biztos vagyok benne, hogy lesz még sok aranyérmem matematikából – beszélt jövőbeli terveiről. Abban sokkal kevésbé volt biztos, mivel szeretne majd foglalkozni felnőttként. – Eredetileg matematikus akartam lenni, de a szüleim azt mondták, az nem jó, mert nem keresek majd vele túl sokat. Azóta felmerült a programozó, bíró, fogorvos és állatorvos is. Azt hiszem, még nem tudnék dönteni, de szerencsére nem is kell.