Szegedi professzor a mellrák elleni küzdelem egyik arca

A gyógyítóknak is segít

Csabai Márta nem csak a betegeken segít: munkatársaival civil kezdeményezésként létrehozta a Gyógyító Nőkért Alapítványt is. Ennek célja, hogy a daganatos és más betegeket ellátó szakembereknek – orvosoknak, ápolóknak, pszichológusoknak, gyógytornászoknak – szerveznek támogató programokat, amelyek célja a stresszkezelés és annak megakadályozása, hogy hamar kiégjenek.

Első alkalommal hirdette meg idén az Avon és a Marie Claire Magazin a Mellrák Elleni Küzdelem Hétköznapi Hősei pályázatot. Ennek célja az volt, hogy felhívja a mellrákban érintett nők figyelmét arra, hogy nincsenek egyedül a bajban, és vannak olyan köztünk élő, mindennapi jótevők, akik elkötelezetten azért dolgoznak, hogy támogatást nyújtsanak a betegség elleni harcban.Őket keresték a kiírásban, amelyre közel 60 jelölés érkezett. Közülük választotta ki a szakmai zsűri a 3 nyertest, akik közül az egyik egy szegedi pszichológus. Csabai Márta az SZTE Pszichológiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanáraként munkatársaival együtt komolyan hozzájárult ahhoz a fejlesztéshez, hogy ma már szinte minden szegedi klinikán és a régióban megtalálható több fekvőbeteg-intézményben dolgozik pszichológus a betegágyak mellett.A feladatuk, hogy segítsenek az ott lévőknek abban, hogy feldolgozzák azt a traumát, amit betegségük vagy műtétük jelent számukra.– Kutatások igazolják, hogy az operált beteg könnyebben gyógyul, ha kevésbé nyomasztja a helyzete. A betegség komoly stressz és pszichés teher, emellett pedig veszteség is, hiszen egészséget, pénzt és önértékelést is veszít az, aki kórházba kerül. Az egészségpszichológusok ennek feldolgozásában segítenek – magyarázta Csabai Márta. A programot 2009-ben indították el egy uniós projekt keretében, mostanra közel 20 pszichológus dolgozik szegedi, hódmezővásárhelyi, gyulai, békéscsabai és kecskeméti intézményekben.– Más egy daganatos betegség és egy baleset feldolgozása, de segítségre minden területen szükség lehet – fogalmazott a professzor.– Természetesen mindig vannak, akik nem, vagy csak nehezen fogadják el a segítséget, de az a tapasztalatunk, hogy a betegek egyre inkább megértik, hogy nem azért van szükség pszichológusra, mert valaki „bolond". Normális reakció is lehet, ha valakit egy súlyos betegség traumaként érint. A mellrák elleni küzdelem tehát Csabai Márta munkájának csupán egy kis szelete, az elismerésnek azonban nagyon örült.– Ez nemcsak az én díjam, hanem az egész csapaté az SZTE-n és a Szegedi Egészségpszichológiai Műhelyben, a közös munka elismerése. Emellett pedig lehetőség, hogy a közvélemény számára is egyre ismertebb legyen ez az egyedülálló lehetőség, amit a régió lakosságának nyújtani tudunk – fogalmazott.Az alkalmazott egészségpszichológus képzésen egyébként, amelynek jelenleg egyedüli képzőhelye az SZTE, már két évfolyam szakvizsgázott, és jelenleg 50-en vannak képzésben, így hamarosan tovább lehet majd bővíteni azon egészségügyi intézmények körét, ahol ágy mellett dolgozó pszichológusokat tudnak alkalmazni.A díjjal járó 1 millió forintot a szegedi pszichológusprofesszor szintén programjára szeretné felhasználni. Mint mondta, az összeg egy részéből ezt szeretnék minél szélesebb körben népszerűsíteni és támogatói pszichológiai csoportokat indítani, illetve ebben a témában készítenek egy ingyenes, online felületeken elérhető ismeretterjesztő kisfilmet.Mindemellett a melldaganatban érintett betegeket kezelő szakemberek számára szeretnének rendezni egy egészségnapot, hiszen az ő lelki és fizikai jóllétük is alapfeltétele a hatékony gyógyításnak.