Szegedi szerzemény is versenyez A Dalban

Idén 416 dalból választották ki azt a 30 szerzeményt, amely televíziós műsorban versenghet azért, hogy hazánkat képviselje az Eurovíziós Dalfesztiválon. Egy szegedi jazzénekesnő első saját dala is bekerült a legjobbak közé: Hajdu Klára szombaton mutatkozik be a Duna Televízióban és a Duna Worldön sugárzott élő show-műsorban, A Dalban.



– Már az is nagy megtiszteltetés, hogy több száz szerzemény közül kiválasztották az enyémet – beszélt érzéseiről Hajdu Klára, aki 15 éve az első Megasztárban tűnt fel, azóta pedig sikeres és elismert jazz-

énekesnő vált belőle. – A You’re Gonna Rise című számot zongorával írtam, és párom, Szakonyi Milán hangszerelte. Ez volt az első alkalom, hogy szerzőtársként dolgoztunk együtt.



Szerzeményével kapcsolatban Klára úgy fogalmazott, saját dalaihoz képest könnyedebb, a pop irányvonal mellett csak nyomokban tartalmaz jazzt. Ettől függetlenül nem az a stílus, amely a rádiókból és a televízióból nap mint nap hallható. – Örülök, hogy idén a zsűri nyitott volt többféle stílusra. Bár ezen a versenyen intelligens zenével nehéz labdába rúgni, örülök, hogy ezúttal ilyen is került a mezőnybe.



Az énekesnő úgy fogalmazott, a versenytől – függetlenül az eredménytől – azt biztosan megkapja, hogy az egyik legnézettebb zenei műsorban sokan hallják majd szerzeményét, és esetleg más dalaira is kíváncsiak lesznek, akiknek tetszik. – A fellépés azonban a komfortzónámon kívül esik majd, hiszen egyedül állok a színpadon, miközben zenekarommal, a Hajdu Klára Quartettel mindig együtt szerepelek. Ettől függetlenül bízom benne, hogy jó élmény lesz, és a nézői szavazatoknak köszönhetően a továbbjutók között sorolják majd fel a nevemet.