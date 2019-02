Szegedi Tudós Akadémia: ismét Nobel-díjas tudós érkezik a városba

Erwin Neher 1991-ben kapott orvostudományi Nobel-díjat Bert Sakmann-nal együtt a sejtek ioncsatornáinak működését illető felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch clamp) méréstechnika kidolgozásáért. Felesége a göttingeni XLAB létrehozója, ahol aktív kísérleti munka során mélyítik el a középiskolás diákok természettudományos ismereteit.

Erwin Neher német Nobel-díjas biofizikussal és feleségével, Eva-Maria Neher biokémikussal, az XLAB Kísérleti Laboratórium alapítójával és igazgatójával találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei a Tisza-parti városban vasárnaptól - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizenharmadik találkozóján a tudományos elismeréssel 1991-ben kitüntetett kutató az agyi jelekről, felesége pedig a természettudományos oktatásról tart plenáris előadást. A kutatók a háromnapos program során személyesen is találkoznak az élettudományok iránt érdeklődő középiskolásokkal és egyetemistákkal.A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.A kezdeményezés részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat alakítottak ki, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival.Az SZTA 2013-ban létrehozta a Szent-Györgyi Talentum Díjat, melyet az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért ítélnek oda. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte. Az elismerést hétfőn este gálaműsoron adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.