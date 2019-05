Szegedi vízimentők segítenek a fővárosi hajókatasztrófánál

Három hajóval, logisztikai felszerelésekkel és búvárfelszerelésekkel segíti a Szegedi Vízimentő Szakszolgálat a szerdán a Dunába süllyedt hajó mentését – mondta a Délmagyarországnak a szakszolgálat elnöke. Seller András hozzátette, hogy a hajókkal a területet biztosítják, és a dél-koreai búvárcsapatot segítik. A magukkal vitt sátrakból, és más felszerelésekből pénteken délelőtt állítottak fel egy tábort a búvároknak.Seller András szerint „igazán nagy dolgot" most senki sem tud csinálni, mert a Duna vízállása, és az erős sodrás szinte minden munkát ellehetetlenít. Próbálkozások ugyan vannak, de búvárkodni sem lehet. A vízimentők elnöke azt is elmondta, hogy csütörtökön a magyar búvárok próbáltak lemerülni, de csak két méter mélységig jutottak egy létrán, de akkora volt a víznyomás, hogy nem tudott tovább menni.A Szegedi Vízimentő Szakszolgálat elnöke azt mondta, hogy addig maradnak a fővárosban, ameddig szükség van rájuk. Azt, hogy mikor emelhetik ki az elsüllyedt hajót, egyelőre megtippelni sem lehet.A Magyar Nemzet közben arról írt, hogy a Dunán a helyzet változatlan, a folyószint továbbra is emelkedik. Az előkészületeket végző katonák és katasztrófavédők egyelőre csak annyit tudnak tenni, hogy a Hableány elsüllyedt roncsait teljesen körbehatárolták, felvonultatták az összes műszaki eszközt, darukat, ponton hidakat, amelyek majd a roncs kiemeléséhez szükségesek lesznek. Az árvíz sodrása továbbra is életveszélyes, így napközben többször is próbamerüléseket hajtanak végre, ám az eddigi merülésekből is látszik, hogy a víz alatt dolgozni lehetetlen.AMargit hídnál a Dunán május 29-én 21 óra 5 perckor egy magyar személyhajó és egy szállodahajó ütközött, a személyhajó drámai gyorsasággal elsüllyedt. A személyhajón az utaslista szerint összesen 35 ember volt, 2 magyar állampolgár – a hajó személyzete –, valamint 33 dél-koreai utas. A baleset után a mentésben részt vevők hét embert kimentettek a vízből, és további hét ember holttestét találták meg – valamennyien a Koreai Köztársaság állampolgárai.