Szegedi vőfély játszik ma este a Honfoglalóban

Ferenc nem kezdő kvízjátékos: szerepelt rádióban és tévében egyaránt, a Senki többet, harmadszor!, a Metropol, a Van benne valami! és a Maradj talpon! című műsorokban.



– A Honfoglalót az interneten is szerettem, és társasjátékként is megvettem, annak idején a gyerekekkel is játszottuk, elsőrangú felkészítés volt az érettségire – mondta Neparáczki Ferenc. A ma adásba kerülő műsor nem élő, a felvétel január elején készült. Nem volt lámpaláza, ami szerinte annak köszönhető, hogy nagyon jó hangulatban zajlott a játék. Azt tapasztalta, a stáb mindenre odafigyelt, föltűnés nélkül. Szente Vajk játékvezető is megnyerő volt.



Jellemző, hogy a résztvevők olyan kérdéseket is kapnak, amelyekből kiderül, a közvetlen környezetüket mennyire ismerik. Szerinte érdemes jelentkezni, általános tájékozottság és némi merészség kell csak ahhoz, hogy az ember boldoguljon. Az, hogy Ferenc milyen eredményt ért el, az adásból kiderül, mint mondta, tanulságos megnézni, mire jutott a területfoglaló játékban.