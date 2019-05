Szegednél csütörtökön tetőzhet az árhullám a folyón - Jön a Tisza, de még nem kell följebb pakolni

A szakemberek szerint szerdán vagy csütörtökön tetőzhet a Tisza Szegednél. Kedden délután 555 centiméter volt a víz szintje, egyelőre tehát nincs szükség a Huszár Mátyás rakpart lezárására. – Az is előfordulhat, hogy a lezárási szint alatt fog tetőzni a Tisza ebből az árhullámból. A Felső-Tiszán megindult áradások szépen tetőznek, úgy látjuk, legkésőbb csütörtökre ez lezajlik – tájékoztatta lapunkat Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Igazgatóság vezetője. A szakemberek úgy látják, szerdán még biztos nem kell lezárnunk a rakpartot. Amennyiben erre mégis szükség lesz, azt 24 órával előtte jelzik.



A vízállásjelentés egyébként a világ legizgalmasabb híre annak, akinek autója, értékes holmijai egy hullámtéri üdülő udvarán vannak. Bárkivel találkozunk a csongrádi Körös-torokban, tudja a Tisza aktuális vízállását, és azt is, mennyi lehet két nap múlva. Amikor mínusz 80-on áll a folyó nyáron, akkor látszik a legtöbb a gyönyörű partból. Hétfőn reggel plusz 478 centiméteren állt a folyó Csongrádnál, és még áradt.



– 570-es állásnál éri el a Happy Day Hotel teraszának szélét – mondja Bottyán István, a Körös-torok gondnoka. A tapasztalatok szerint hacsak két árhullám össze nem ér, akkor nem önti el az üdülőterületet a Tisza. Biztosat persze nem lehet mondani, de a Felső-Tiszán már apadás van. Egyelőre nem kell pakolni.



A pakolás a Körös-torokban azt jelenti: följebb, a cölöpökön álló házba mentik a lenn lévő értékesebb dolgokat, amelyeknek árthat a víz. Műanyag gyerekjátékok, amelyeket elvihet a sodrás, asztalok, székek, szerszámok. Félig reparált csónakot, szerelés alatt álló hintóbiciklit is láttunk, továbbá kandelábert szerelő munkásokat, az Alföldvíz Zrt. dolgozóit, akik vízmintát vettek egy vendéglátóhelyen a csapból, és a jegyzőkönyvet az egyik büfé asztalánál írták meg, az áradó víz szélétől néhány méterre. Jó néhány üdülőben dolgoztak, ablakot tisztítottak, takarítottak – egy céges szálláshelyet gondozó házaspár azon tűnődött, hogy a frissen kiültetett tizenöt tő leándernek mi legyen a sorsa: elvigyék-e őket biztosabb helyre. A beszélgetés az itteniekkel jobbára arról szól, megéri-e itt vendéget fogadni, vállalkozni, illetve hogy a Tisza-tónál mennyi vizet tartanak vissza, mikor engednek el többet, mint kellene. Szóba hozzák 2006-ot, amikor a legtöbb cölöpön álló ház fönti helyiségeibe is kenuval lehetett bemenni, az ablakon.



– Nézze, megmutatom, hol figyeljük – invitál cölöpökön álló háza fönti szobájába Horváth János. Az ágyon nyitva a laptop. Olyan vízállástáblázatot böngész a házigazda, amelyen az előrejelzés is szerepel. – Muszáj figyelni, hogy tudjam, mikor vigyem ki az autót. Mert itt mi magasabban vagyunk, mint az üdülőterület bejáratánál lévő körforgalom.