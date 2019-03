Szegedre érkezett az országjáró Missziós kereszt - galéria

Nagyböjt első vasárnapján megérkezett Szegedre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje. Vasárnap reggeltől három napon keresztül a Szegedi Dómban is kifejezhetik tiszteletüket az érdeklődök a tölgyfa kereszt előtt, és kérhetik a magyar szentek oltalmát.A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában helyezték el véglegesen. Innen indult útjára, hogy bejárja a Kárpát medencét a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusig. A keresztet Ferenc pápa is megáldotta Rómában két éve a magyar püspökök vatikáni látogatása alkalmával.A tölgyfa keresztet Ozsvári Csaba ötvösművész készítette 2007-ben. Az alkotás három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített, növényi ornamentikája a magyar honfoglaláskori ötvösség motívumait idézi. A feszülete nem csupán egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is, amelyen a magyar szentek és vértanúk ereklyéi találhatóak, középpontjában egy szent kereszttel.A Missziós kereszt Szeged-Csanádi Egyházmegyébe érkezésének alkalmából egy kiállítást is rendeztek a Dóm Látogatóközpontban. Vasárnap délután az alkotó, Ozsvári Csaba emlékére Hitvallás címmel kiállítás nyílt a Dóm alatt. A tárlatot Serfőző Levente püspöki helynök nyitotta meg. Az ötvösművész fiatalon 2009-ben elhunyt, a tárlatmegnyitón részt vett özvegye, Ozsváriné Ramocsai Imri, akivel Thorday Attila teológiatanár beszélgetett a művész pályájáról. A kiállítás április 8-ig tekinthető meg a Dóm Látogatóközpontban.A Missziós keresztet a vasárnap reggeli szentmisén mutatta be Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke a Dómban, ahol március 12-én, kedden reggel 7 órától 19 óráig lehetőséget biztosítanak a nagyböjti szentgyónás elvégzésére is. A kereszt szerda reggelig tekinthető meg Szegeden, majd útjára indul a megyében. Szerdán Mórhalmon, csütörtökön Kisteleken, szombaton és vasárnap Makón nézhetik meg az érdeklődök. Az azt követő héten Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Csongrádon is bemutatják.