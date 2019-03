Szegedre hozza a Déli-sarkot Rakonczay Gábor

A kiválasztottaknak mesél majd a hideg vidéken átélt kalandjairól, a természetvédelem fontosságáról és a környezettudatos életmódról is. A pályázat mottója: mindenkinek van egy Déli-sarkja.



Csak szegedi intézmények tanulói pályázhatnak az osztályfőnöki órára, amelyet április 2-án tart majd a nyertes iskolában délelőtt 10-kor.



Jelentkezni elektronikus úton lehet. Kreatív munkát kell készítenie az osztálynak. Lehet ez kis videó, prezentáció, plakát vagy akár fotósorozat is, a tartalom a lényeg. Fel kell dolgozniuk, hogyan is mentenék meg a Déli-sarkot, illetve azt, hogy mit tennének környezetük védelméért lokális terepen. Március 26-áig lehet jelentkezni, a benyújtott munkákat maga a kétszeres Guinness-világrekorder, Rakonczay Gábor bírálja el, aki egyébként hatszoros óceánátkelő magyar hajós, és az amerikai Év Kalandja Díj büszke tulajdonosa is.



Március 28-án hirdeti ki a nyertest az IH Rendezvényközpont Facebook-oldalán – a rendezvényközpontban külön előadást is tart kalandjairól április 24-én. A pályázatra a diákok az info@bnbhungary.com címen tudnak jelentkezni.