Szegedre készülnek a sztárok

A Szegedi Szabadtérire nemcsak a közönség érkezik egyfajta ünnepi hangulatban, hanem a produkciók szereplőgárdája is különlegesnek éli meg itt a munkát. A próbaidőszak a teljes stábnak mindig rendkívül sűrű, és fokozza az izgalmat, hogy esténként több ezren nézik a munkájuk gyümölcsét. Azonban ez a felfokozott hangulat összekovácsolja még azt a csapatot is, amely a legkülönbözőbb színházakból érkezik a Dóm térre vagy Újszegedre.



A nagyszabású nyitóprodukció, a június 21-i Hullámzó világ esetében például nemcsak a Magyar Nemzeti Táncegyüttes készül Zsuráfszky Zoltán koreográfiájával és vezetésével, hanem szegedi táncosok is, minden korosztályból. A megújult Újszegedi Szabadtéri Színpadot felavató Moliére-komédiának is rendkívül sokszínű a művészgárdája. A főszerepben Jakab Tamást láthatják, mellette pedig többek közt Csákányi Esztert, Kulka Jánost, Zsótér Sándort és Bodrogi Gyulát. Érdekesség, hogy Csákányi Eszterrel idén mindkét játszóhelyen találkozhatunk: Donna Elviraként láthatjuk Moliére-nél július 19-től 21-ig, előtte pedig mint Erzsébet királynő tesz rendet a Dóm téri romantikus vígjátékban, a Szerelmes Shakespeare-ben július 12-én és 13-án.



Az év operabemutatójának ígérkezik az Aida – Verdi remekművében a címszereplő etiópiai hercegnőt Ádám Zsuzsanna fogja énekelni. Őt a fáraó lánya, Amneris látja halálos vetélytársának, akit Gál Erika alakít, a viszály „tárgya" pedig nem más, mint László Boldizsár karaktere, Radames. A birodalmak és az érzelmek ütközésének örök érvényű darabjára már izgatottan készülnek a most debütáló és a visszatérő művészek is: nem kivétel ez alól az operák királynőjének rendezője, Kesselyák Gergely sem.



Már a vadiúj kottákat forgathatják a Titanic művészei, köztük Veréb Tamás, Vágó Zsuzsi, Détár Enikő, Sándor Péter vagy Szabó P. Szilveszter. A Broadway-musical augusztus 9-i magyarországi bemutatójára óriási szereplőgárda és grandiózus látványvilág készül: nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint hogy újrateremtsék a századelő sorsfordító történetét.



A varázslat nemcsak a Dóm téri estéken száll a nézőkre, hanem az újszegedi liget lombkoronái alatt is tanúi lehetünk: a Hófehérke és a hét törpe nemcsak a kicsiket, hanem a nagyokat is elbűvöli. A világsikerű mesebalettet most láthatják először szabadtéren is; Kentaur díszletével úgy érezheti a közönség, hogy mindannyian belépnek a hét törpe házát rejtő erdőbe. Engedjen a színház varázslatának Ön is!



(X)