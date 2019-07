Szenzáció: Bob Dylan képeit először a REÖK-ben állítják ki Magyarországon

Nem feltétlen a képzőművészeti munkásságáról ismert a zenész, Bob Dylan. Most erről az oldaláról is megismerhetjük az irodalmi Nobel-díjast: 50 alkotását állítják ki a Reök-palotában. – Nem múzeumi emléket szeretnénk állítani Dylannek, nem történetiségében szándékozunk bemutatni a zenészt. Csupán képzőművészeti tevékenységének egy szegmensét hoztuk el – mondta Nátyi Róbert, a kiállítás kurátora.Akadnak utcaképek, csendéletek, aktok és klasszikus tájképek is. Az egész kollekció egyébként több száz képből áll. A kiállítást pénteken 17 órakor nyitják meg.