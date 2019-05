Szépíró kör alakult

– Számtalan helyen szerveződik szépíró kör az országban, így Szegeden is, amely mindig is a szabadság megtartásának egyik legfontosabb városa volt. Megpróbáljuk kölcsönösen inspirálni egymást – mondta el Szkárosi Endre, a Szépírók Társaságának elnöke.



Szilasi László fel is olvasott készülő könyvéből. Jelenleg Kései házasság munkacímen fut, mottója egy Rilke-versrészlet. Az írásban szó esett a szegedi Dóm térről, egy randevúról, az egyetemről, a rakpartról, s különös érzésekről.



– Felmentünk a lépcsőkön. Ott álltunk az oroszlánok között. A bal oldalán álltam, nehogy megsérüljek, amikor majd a kardját a jobb kezével védelmezően hirtelen kirántja – olvasta az író a közönségnek.