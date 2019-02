Szerelem a parketten - Galéria

A tavalyi hatalmas Shakespeare-fej helyett most egy táncparkettel ünnepeltek, és megannyi szerelmes kép kivetítésével.Akinek a csoki és a virág már túl giccses és klisés lenne, az elhozhatta a Reök-palota elé lassúzni kedvesét. Még rózsát is kaptak a táncos lábú párok a REÖK munkatársaitól, ha a partnerük azt netán elfelejtette volna. Ádám és Kata például 4 és fél éve vannak együtt, és épp egy salsaoktatáson ismerkedtek meg. Igaz, azt fél év után abbahagyták, de mégis sikeres volt a tanfolyam, elvégre azóta is boldogok. Ők is végiglassúzták több párral együtt a zeneszámokat a hideg ellenére is.Többen is elvitték Valentin-napon a Reök-palota elé lassúzni a kedvesüket. Fotó: Karnok Csaba