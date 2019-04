Szeretet, szerelem két kötetben

Varga Csaba a könyvpremieren a Somogyi-könyvtárban. Fotó: Frank Yvette

Varga Csaba két könyvét mutatták be csütörtök délután a szegedi Somogyi- könyvtárban. Az Aranykor kapujában című kötet egy gyökeresen új jövőképet tár az olvasó elé. Negyven pontba sűrítette elképzeléseit, ezeket vázolja fel a könyvben, illetve a lehetséges megvalósítási programot. Ugyanakkor a múlt századok gondolkodásának felülvizsgálatára is késztet. A író, szociológus Varga Csaba által körüljárt kor egy új szellemi kor valójában. Pozitív változások előjeleit olvashatjuk, a kulcsszó pedig a szeretet, ami sok dolgot megváltoztat a társadalomban.A két könyv nem áll távol egymástól tematikában. Formailag persze a második könyv egy képekkel tarkított verseskötet. A Megváltó szerelem című kötet tanúsítja, hogy az igaz szerelem által válunk emberré. Nem a szerelem hiányáról olvashatunk, mint oly sokszor eddig, hanem a boldogságról – mindkét fél oldaláról.– Ami ebben a verseskötetben szerepel, az konkrét élettapasztalat. Egy kitalált sor sincs benne. Nem álom, nem remény, nem kitaláció – mondta Varga Csaba. – Ez az a szerelem, amit én tíz éve élek. Hosszú idő ez ahhoz, hogy tudjam, mit adtam és mit kaptam.Azt is elmondta, hogy az eddig megjelent könyveit nem olvasta el, miután kijöttek a nyomdából. Ezzel az eggyel tett kivételt. – Leültem a kényelmes fotelomba, és egy délután alatt elolvastam. Boldog voltam, mert úgy véltem, sikerült átadni azt, amit érzek. Benne van a kötetben, hogy hová jutottam ennyi év alatt, de az is, hogyan látom a másikat az idő elteltével.