Szervét Tibor és Mácsai Pál is az IH vendége lesz

– Az egyik legsikeresebb szegedi rendezvénysorozat a Pedagógiai Esték. Tavaly 11 ezer 400 néző vett részt az előadásokon – mondta a keddi sajtótájékoztatón Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. ügyvezető igazgatója a Mentor(h)áló és az IH Rendezvényközpont közös programsorozatáról. A két intézmény 2015 januárja óta szervezi meg a pedagógiára és az oktatásra fókuszáló előadásait az ifjúsági házban Pedagógiai Esték címmel. – Tavaly 24 programot rendeztünk, ebből kilenc volt telt házas, átlagban 475 fő volt egy-egy előadáson – részletezte Jávorszky Iván. Hozzátette: volt olyan előadás, amelyre napok alatt elkeltek a jegyek, a legnépszerűbbek között volt Al Ghaoui Hesna, Alföldi Róbert, Böjte Csaba és Görög Ibolya.



Most bemutatták a tavaszi szezon előadóit, megtudtuk, az evés lélektana, a rejtélyes csillagrobbanások mellett olyan népszerű előadók is jönnek Szegedre, mint Mácsai Pál, Nyáry Krisztián és a tavalyi nagy sikerre való tekintettel Görög Ibolya, Magyarország első számú protokollszakembere is visszatér. A szervezők a szórakoztatás mellett egyben nevelnek is. – A 2019. tavaszi évadban is kivételes élményeket és tanulást nyújtó estékkel, izgalmas témákkal várjuk a közönséget – részletezte Porkoláb Mihály, a Mentor(h)áló Központ ügyvivő szakértője. Az év első felében 13 előadást tartanak az ifjúsági házban, az évad az elmúlt évek egyik sikerszerzője, Nyáry Krisztián kultúrtörténeti csemegéjével indul. Január 21-én az Írjál és szeressél című kötetét mutatja be, melyben egy csokorba gyűjtötte a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb szerelmes leveleit.

Már alig van jegy Boldizsár Judit meseterapeuta estjére, aki visszatér Szegedre, ezúttal azonban nem egyedül, hanem Szervét Tibor Jászai Mari-díjas színésszel együtt mesél. A színész elvégezte a meseterapeuta 120 órás tanfolyamát, első közös meseestjüket Szegeden tartják. Az IH vendége lesz Mácsai Pál Kossuth-díjas színművész, az Örkény színház igazgatója, a beszélgetésre azonban már minden jegy elkelt. Mindezek mellett a magyar olimpiai csapat pszichológusa beszél arról, mitől sikeresek a bajnokok, hallhatunk arról is, miért mohó a sapiens, vagyis miért eszünk akkor is, ha nem vagyunk éhesek. A tudományos ismeretterjesztő sorozatban pedig egy tehetséges szegedi kutató, Szalai Tamás csillagász avatja be a nézőket az univerzum csillagrobbanásainak rejtélyeibe. A tavaszi évadot június 11-én a már említett sokszor visszatérő vendég, Görög Ibolya zárja, aki hétköznapi maceráinkról tart előadást.