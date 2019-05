Szétosztották a támogatásokat

Ebben az évben jelentősen, több millió forinttal emelkedtek a keretek a KDNP javaslatára, így az ifjúsági 15, a kulturális 13, az idősügyi 22, a fogyatékosügyi keret pedig 8 millió forint 2019-ben.



Az ifjúságira 41 pályázat érkezett be, míg a kulturálisra 65 jelentkező van, az utóbbi esetében kiderült, számos pályázó nagyobb mértékű támogatásra adta be kérelmét, mint amennyi a céljuk megvalósításához szükséges lenne.



Az idősügyi keretet idén két részletben osztják szét, most 11 millió forint szétosztásáról döntöttek, a beérkezett 65 pályázatból 62 volt megalapozott, három nem felelt meg a követelményeknek. Tavaly még 28, idén már 42 jelentkező volt a fogyatékosügyre elkülönített pénzre, végül 38-an kapnak forrást.



Szó volt még arról is, hogy az oktatási keret B részéből, melyre egész évben lehet pályázni, támogatnak öt szervezetet, valamint a 8 millió forintos idegenforgalmi keretet is tárgyalták, 24 jelentkező van, viszont az összes forrásigény 1,5 millióval több, mint a rendelkezésre álló, így 22-en kapnak juttatást, több jelentkező pedig kevesebb forrást kap az igényeltnél.