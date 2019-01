Szeviép-ügy: házi őrizetbe került az összes Szeviép vezető

Archív fotónk a károsultak egy korábbi tüntetésén készült.

Házi őrizetbe helyezte amásod, és harmadrendű vádlottját a Szegedi Járásbíróság – értesült a Délmagyarország. Az ügy elsőfokú ítéletének kihirdetésekor az ügyész már érte ezt, de akkor a bíróság elutasította az indítványt. Az elsőrendű vádlott pedig egy másik ügy miatt van házi őrizetben, ezen nem változtatott a bíróság.A Szeviép korábbi vezetőit ődbűntett miatt ítélté el, tavaly novemberben. Az első rendű vádlottat, 5 év 2 hónap fogházra, a másodrendű vádlottat 6 év börtönre, míg a harmadrendű vádlottat 5 év 2 hónap letöltendő börtönre ítélté .

A Szeviép három korábbi vezetője azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ő felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért és a másfél milliárd forintos vagyonvesztésért – azaz ődbűntettel vádoljá őket. Az ügyészség szerint a Szeviép leányvállalatainak és magánszemélyeknek, sőt más vállalkozásoknak is adott ölcsönökről ő hárman döntöttek. Ráadásul olyan vállalkozásoknak is hiteleztek, amelyek már komoly összeggel tartoztak. A cégnél egyébként ötelezően mű ödő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál. A vádban az is szerepel, hogy a ölcsönökről nem észültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég.