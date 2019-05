Szijjártó Péter: Szegeden minden adott az ipar betelepüléséhez

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint nem alapvető emberi jog a határok megsértése. Fotó: Török János

Szijjártó Péter szerint versenyelőnyt jelent a politikai stabilitás a külpolitikában is.

Fotó: Török János

– Az elmúlt években kétségtelenül megerősödtek Európában az emberek tisztánlátásából fakadóan azok a pártok, amelyek hazafias politikát képviselnek, amelyek nem félnek kimondani az igazságot, és amelyek bevándorlásellenes álláspontot visznek. Az olasz, az osztrák, a magyar, a finn nemzeti parlamenti választásokon a bevándorlásellenes pártok korábban soha nem remélt támogatást kaptak a választóktól. Ennek pedig oka van. Az emberek az elmúlt négy évben megtapasztalhatták azt, hogy milyen az, amikor bevándorlók árasztanak el egy kontinenst. Amikor több mint 30 terrortámadást követnek el három év leforgása alatt bevándorló hátterű személyek, amikor No Go zónák jönnek létre a nagyvárosokban, és amikor a keresztény jelképeket eltüntetik a közterületekről, középületekről. Amikor lassan már a Merry Christmas kívánság is tabudöntögetésnek számít. Azért is van nagy tétje ennek a választásnak, mert itt valódi kérdésre lehet választ adni. Korábban az európai parlamenti választások rendkívül alacsony részvétel mellett zajlottak, mert az emberek nyilván nem érezték, hogy az életükben jelentősége lenne annak, hogy a több ezer kilométerre lévő parlamentbe elküldött képviselők közül melyikekről nem hallanak öt éven keresztül. Most viszont ennek a kérdésnek európaiak mindennapi életére komoly hatása van: szélsőségesen bevándorláspárti intézményeket vagy bevándorlásellenes intézményeket szeretnénk. Ez rajtunk, magyarokon is múlik. Formálódóban van egy olyan szövetség Európában, amely a hazafias bevándorlásellenes pártok szövetsége lehet. Hogy ennek milyen jövője lesz, kikből fog állni, azt majd a választás után lehet megmondani.– Az ENSZ vezetői és New York-i bürokratái is szélsőségesen elfogult migrációpárti álláspontot képviselnek. Azt gondolják, hogy a migrációnál jobb dolog az emberiséggel még nem történt és valószínűleg nem is fog. Ők minden egyes, a bevándorlással szemben állást foglaló országra rendkívül negatív előítélettel tekintenek, mérettől függetlenül. Az Egyesült Államokat, Brazíliát, Izraelt, Csehországot, Lengyelországot éppúgy negatívan szemlélik, mint minket. Számukra a migrációhoz fűződő, de valójában nem létező alapvető emberi jog sokkal fontosabb, mint a saját hazában való békés, nyugodt, biztonságos élethez való, ténylegesen létező alapvető emberi jog. Az egész globális migrációs csomag arról szól, hogy hogyan legalizáljuk az illegális migrációt. Hogyan inspiráljunk még több embert arra, hogy induljon útnak, és telepedjen le ott, ahol éppen le akar telepedni, ahol jobb életet remél magának. De az az emberi jog nem létezik, hogy valaki önkényesen kiválasztja, hogy hol akar élni, és odajutás közben határok tucatjait sérti meg. Az az emberi jog viszont létezik, hogy a saját hazájában mindenki békében és nyugalomban élhessen. Ez a jogunk nekünk, magyaroknak is megvan, és ennek része, hogy mi magunk dönthessük el, hogy kit engedünk ide be, és kivel élünk együtt. Ezt a jogunkat akarja semmibe venni az ENSZ.– Hasszán F.-et is elfogtuk, azt a Hasszán F.-et, aki bizonyítottan egy terrorszervezet tagja. Akit egyébként korábban az Európai Bizottság finanszírozott, mert havonta küldték a migránskártyájára azt a bizonyos segélyt. Ha repülőgéppel utazunk, átvizsgálják a csomagunkat, alulról-felülről átvilágítanak minket, megnézik az útlevelünket. Ehhez képest korábban 1,5 millió ember úgy jött Európába, ahogy akart, és azt hozott be, amit csak akart. Nyilvánvaló, hogy egyes terrorszervezetek aktivistái is közéjük keveredtek. Így kimondhatjuk, hogy minden egyes ilyen fokú bevándorláshullám elképesztő biztonsági kockázatot von maga után. Ha egy állam komolyan veszi azon feladatát, hogy megvédje állampolgárainak biztonságát, akkor nem engedheti, hogy illegálisan átlépjék a határt.– Nem, két magyar város futott versenyt, Miskolc és Debrecen. A repülőtér miatt választották végül Debrecent.– Az infrastruktúra adott hozzá. Az oktatási háttér is adott, hiszen olyan egyetem van itt, ami messze földön elismert, és a középfokú oktatási intézmények szintén messze földön elismertek. Itt pontosan olyan alacsony társasági adót kell fizetni, mint az ország legtávolabbi pontján, és az szja is ugyanúgy 15 százalékos. Tehát egy kicsit több bátorságot, kicsit több kezdeményezőkészséget, kicsit több nyitottságot kellene mutatnia a város vezetésének. Más városok vezetői részéről sokkal befektetőbarátabb, sokkal kezdeményezőbb, sokkal hatékonyabb hozzáállást tapasztalok. Volt olyan beruházás is korábban, amit Botka Lászlóval együtt jelentettünk be. Egy külföldi beruházás, egy nagyvállalat Magyarországra hozatala az magyar siker, és mindegy, hogy Győrben, Debrecenben, Miskolcon vagy Szegeden történik. Én szívesen dolgozom együtt minden politikai szervezetből kikerülő városvezetővel, mert az nem az adott városvezető életét teszi jobbá, ha egy beruházás a városba kerül, hanem az ott élő emberekét. Ezért sajnálom, hogy Szegeden kevesebb nyitottsággal találkozunk a városvezetés részéről.– Ez nagyon sok erőfeszítést igényelt mindkét oldalon. A politikai vezetők – itt is és ott is – sok személyes és politikai kockázatot is vállalva döntöttek úgy, hogy a történelmi megbékélés útjára lép a két ország. Ennek eredménye, hogy a határainkon túl élő közösségek közül a vajdasági magyarok élvezik a legtöbb jogot, amelyet a lakóhely szerinti ország biztosít a számukra. Azzal, hogy meg tudtunk békélni, és a múlt helyett a jövőre koncentrálunk, elértük, hogy a vajdasági magyarság példátlanul meg tudott erősödni. Megállapodtunk a szerb kormánnyal abban, hogy engedélyezzék számunkra egy gazdaságfejlesztési program végrehajtását a Vajdaságban, ahol magyar költségvetési forrásból 10 ezer 200 pályázatot támogatva 38 milliárd forintnyi támogatást adtunk vállalkozóknak, gazdálkodóknak, nagyvállalatoknak, amelynek eredményeként 75 milliárd forintnyi beruházás jött létre három esztendő leforgása alatt. A héten egy hárommilliárdos beruházás keretein belül épült takarmánysilót adtam át, amely 2500 mezőgazdasági gazdálkodótól vásárolja fel a terményét. Példátlan az a mértékű megerősödés, amin a vajdasági magyarság keresztülment, és pontosan a magyar–szerb kapcsolat bizonyítja azt, hogy sokkal jobb jóban lenni a szomszédokkal, mint rosszban.– Kicsit lassabban haladunk a románokkal, mint a szerbekkel, ez kétségtelen. Románia nehéz helyzetben lévő ország, a román politikai vezetést rendkívüli támadások érik kívülről, és nem mindig van erejük koncentrálni a kétoldalú együttműködés kérdéseire. Eb-ből is látszik, hogy mekkora versenyelőnyt jelent a politikai stabilitás, valamint az ebből fakadó nyugalom, ami a mai Magyarországra jellemző.