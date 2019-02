Szilveszterkor fogták a legtöbb drogot Röszkén - Még mindig a marihuána a csempészek kedvence

A pénzügyőrök mindenhová benéznek. Fotó: Karnok Csaba

Minden trükköt bevetnek a drogcsempészek. Fotó: NAV

– Szilveszterkor bukkantunk 2018 legnagyobb fogására a röszkei határátkelőn, amikor nagyjából 33 kiló, 66 millió forint értékű marihuánaszállítmány bukott meg. Munkatársaim egy bolgár rendszámú Volkswagen Sharant ellenőriztek, amelynek bolgár sofőrje és utasa azt mondta, nincs náluk bejelenteni való áru, viszont feltűnt a zavart viselkedésük. Ezek után tételesen átvizsgálták a járművet, és annak gyári rekeszeiből, az első ülésekben, a csomagtér ajtajában, a hátsó lökhárítóban és a pótkerék helyén kialakított rejtekhelyről előkerült 86 csomag. Ezekben találtuk meg a drogot – mondta el kérdésünkre Némedi-Varga Éva, a NAV Csongrád megyei sajtófőreferense, akit a határon tavaly lelepleződött drogszállítmányokkal kapcsolatban kérdeztünk.Kiderült, nem csak autóval próbálkoznak a csempészek: tavaly ősszel egy Svájcba tartó, koszovói rendszámú autóbuszban találtak két bőröndöt, bennük 26 kiló marihuánával. Ez volt a második legnagyobb tavalyi fogás. Hiába ült 40 utas és 3 sofőr a buszon, nem lett gazdája a poggyásznak. Ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást az ügyben.Kiderült, az évek óta tartó trendben nincs változás: továbbra is a marihuána a drogcsempészek kedvence. Tavaly 18 esetben fogtak a pénzügyőrök füvet a határon, összesen 196 kilónyit. Csupán egy esetben találtak más drogfajtát – egy gramm kokaint –, amelyet vélhetően saját használatra próbáltak behozni az országba. A tavalyelőtti rekordévhez képest ez a nagyjából két mázsa drog kis tétel: 2017-ben egy tonnával több marihuána bukott meg a határon, összesen 1180 kilót találtak belőle. Akkor akadt még 113,5 kiló hasis, 7 kiló ópium, 9 kiló heroin is, és összesen 45 esetben bukkantak drogszállítmányra.A pénzügyőr alezredestől megtudtuk, a járművek gyári üregeit és a házilag kialakított, lerekesztett részeket egyaránt szívesen használják rejtekhelyként a csempészek.– Az autó lökhárítói, küszöbei mögött, az ajtók, ülések vagy a tető kárpitja alatt és a műszerfalba rejtve is találtak már a pénzügyőrök kábítószert. Előfordult, hogy a járművet átalakítva, például dupla alvázt beépítve vagy a tank egy részét lerekesztve próbálkoztak drogot behozni – magyarázta Némedi-Varga Éva. Természetesen kisebb mennyiségű – nyilatkozatok alapján saját fogyasztásra szánt – kábítószerrel is próbálkoztak. Ezeket többek között üdítős-, kézkrémes-, rágósdobozból pakolták ki a pénzügyőrök.