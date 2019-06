Szimulációs gépeken tanulták a legújabb sebészeti technológiákat

Képalá: Kurokawa Takayuki és Butt Edina szegedi traumatológusok is tesztelték a térd artroszkópiát szimuláló gépet. Fotó: Karnok Csaba.

Huszonhetedik alkalommal gyűlt össze a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció Kongresszus Szegeden, az IH Rendezvényközpontban, ahol június 12. és 14. között Sebészeti Továbbképző Tanfolyamot tartottak. A tanácskozás a sebészeti műtéttan és a kísérletes sebészet hagyományos, transzlációs kutatói és oktatói területei mellett az ugrásszerű növekedésnek indult szimulációs képzések témaköreit is zászlajára tűzte. Szabó Andrea, a Kongresszus társelnöke, a Sebészeti Műtéttani Intézet egyetemi docense elmondta, két évente szervezik meg az eseményt, melynek fókuszában a különböző élettani, biokémiai változások bemutatása, az alapkutatások ismertetése állt most, főként a társintézetekből érkeztek résztvevők, de voltak sebészek és traumatológusok is. Hozzátette, olyan transzlációs kutatásokba, modern technikai újításokba nyerhettek betekintést a jelenlévők, melyeket a betegellátásban tudnak alkalmazni, viszont megfelelő képzés nélkül nem működnek.Hartmann Petra társelnök, klinika adjunktus beszámolója szerint szülészeti szimulátort láthattak az érdeklődők, akik a váll és térd artroszkópiát is végezhettek egy valósághű szimulátor segítségével, a beavatkozásnál a végtag, a kép, a szövet ellenállása és még a hangok is egy valóságos műtői környezetet szimulálnak. Továbbá egy csontsebészeti workshopon az új célzórendszer használatát sajátíthatták el a leendő oktatók, az ő képzésük zajlott három napon át a termekben rizikómentesen, hiszen a szimulációs gépeken tanulják meg a protokoll lépéseket, valamint olyan eseteket is láthatnak, amivel nem minden nap találkozik egy klinikai orvos. Rámutatott: gyakorlati képzés által az új eszközök használata is népszerűvé válik.A szimulációs gyakorlati képzés a sebészeten túlmenően ma az egészségügy széles spektrumát érinti, különösen a manuális orvosi szakmákat, mint például a traumatológiát, a nőgyógyászatot, az aneszteziológiát és a kardiológiát, ezért a szervezők kiemelt célterületként kezelték a sebészeti innovációkat, a high-tech trauma sebészetet és a traumatológiai tárgyú transzlációs kutatásokat. A bemutatott eszközök, technológiák mindegyikét alkalmazzák már Szegeden.