Színes fotelek és okosfal teszi vonzóbbá az olvasást a szakiskolában - Kreatív térré vált az iskolai könyvtár

Hosszú időn keresztül kereste a Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája a megoldást arra, hogy hogyan tudná a hagyományos iskolai könyvtárat egy élettel teli, modern térré varázsolni. Az iskola ismert hagyományteremtő ötleteiről: tavaly adták át a Cseperedő szobát, ahová a fiatal édesanyák elhelyezhetik gyermeküket, amíg ők tanulnak. Szeptemberben egy speciális osztályt is indítottak, készségfejlesztő iskolai képzés keretében autista gyerekeknek hoztak létre egy termet.



Most a könyvtárukat alakították át vonzó kreatív térré. – A régi áttekinthetetlen volt, nem használták sem a gyerekek, sem a tanárok. A könyvek vagy régiek voltak, vagy nem feleltek meg a gyerekek érdeklődési körének – mondta Nemes-Nagy Erika, az iskola igazgatója. Hozzáfűzte, több olyan kollégájuk is van, akik küldetésüknek tekintik, hogy ezekkel a sajátos nevelési igényű gyerekekkel is megkedveltessék az olvasást.



A könyvtárat két nagyobb térre osztották, az egyik kifejezetten csoportfoglalkozások lebonyolítására alkalmas, ide egy nagy kerek asztal, falra szerelt tévé, 3D-nyomtató és okosfal került. Ezen a diákok tudnak egymásnak üzenni, esetleg rajzolni, alkotni is. – A másik részben lehetőség lesz önálló munkára, az erre kialakított, laptoppal ellátott bokszok segítségével akár kihelyezett órákat is tarthatnak itt. Tanórákon kívül kényelmes fotelekben olvashatnak, társasjátékozhatnak, beszélgethetnek is a diákok – részletezte az igazgató.



Az átalakulást követően a könyvtár immár megtelt élettel. A diákok egyelőre még csak ismerkednek a megújult hellyel, amely szerintük az új bútorokkal, színes fotelekkel menőbb is lett. Ünnepélyes keretek között kedden adták át az okosszobát. Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi Szakképzési Centrum igazgatója hangsúlyozta, olyan gyerekek járnak ide, akik nem hozzák magukkal otthonról a tanulás kultúráját, őket nem lehet hagyományos eszközökkel bevinni a könyvtárba, és rávenni arra, hogy tanuljanak. – Alapvetően az ő igényeik és a 21. századi oktatás inspirálta a könyvtár jelenlegi formáját – magyarázta.