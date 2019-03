Színészközpontú a Virágot Algernonnak

Horgas Ádám a Szentivánéji álom és az újévi gálaműsor után most remek, bár tragikus művet állít színpadra. Daniel Keyes írása először novellának indult, később regénnyé bővült. A darabot Szepessy György fordítása alapján Szervét Tibor írta.–Egy nyáron keresztül folyt a munka, végül a tizedik változat lett a nyerő – mesélte a rendező. – Érdekes a darab dramaturgiája. Egy középsúlyos értelmi fogyatékkal élő férfi áll a középpontban. A könyv nem triviális elsőre, de kiált a színházért. Ez a férfi Charlie Gordon, akit Borovics Tamás alakít.Az ő szellemi felemelkedéséről szól a történet. Egy új orvosi beavatkozás, egy műtét hatására állapota javulni kezd, új világ nyílik meg számára. Okosodik, fejlődik, új dolgokat tapasztal meg, új érzéseket ismer meg, de sajnos a csúcsról csak lefelé vezet az út, így a helyzet is rosszra fordul.A főhős életét, kalandját két csoport kíséri végig. A pékek – akik kollégái – és orvosai, kiknek tudását végül le is körözi.A darab a méltóságteljes küzdelem felemelő példája, tele kitartással, optimizmussal és a szeretet fontosságával. Az ember megszületik, folyamatosan fej- lődik. Tudást szerzünk, majd elindulunk visszafelé az úton az öregedéssel. Mindenkinek szorongató történet ez, magáról az életről – magyarázta Horgas.– Kimondottan színészközpontú darab, mély elemzéseket kíván. A nőt, akibe Charlie beleszeret, vagyis Alice Kiniant Menczel Andrea játssza majd. A színészek több szerepbe is bújnak az előadás során, Rácz Tibor például professzor és pék is lesz egyben, akárcsak Rétfalvi Tamás. Fekete Gizi a pékség főnöke és anya is egyben, Csorba Kata pedig főnővér és testvér. Az, hogy a regényben és a címben szereplő Algernon kisegér szerepét hogyan oldják meg, majd május 3-án, a premieren kiderül.