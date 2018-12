Színház a színházban - megtartották a Függöny fel! című vígjáték olvasópróbáját

Michael Frayn darabját annak idején Londonban az év vígjátékának választották. Még filmet is forgattak belőle. Most a Függöny fel!-t Galambos Péter rendezi. – Zseniális mű ez. A kultúra létrehozásáról és az önzésről szól, ezek globális jelenségek – mondta el. – Jól körbeírja, hogy mindig van lejjebb. Mi jelen idejűvé tettük, sőt picit talán a közeljövő is benne van. Bár baljóslatú.A szövegkönyv még alakul, a rendező januártól kér keményebb munkát a színészektől, elvégre február 8-án már bemutató lesz. Arra kérte a társulat színészeit, hogy bátran meséljék el saját tapasztalataikat is, azokat is beleépíthetik az előadásba. Elvégre mindenki régóta a pályán van, sok dolog áll mögöttük, sok érdekes történet.– Át is írtuk egy kicsit a szöveget, magyar színházi közegre. Hiszen a darab csak annyira angliai, amennyire ragaszkodunk hozzá. És 20–30 éve írták egy más közegben.– Szerettünk volna egy ellenpontot, aki nem azt képviseli, mint a többiek. Akinek nemcsak a pénz számít, hanem az, hogy a nézőknek mik az igényei. Ezért egy szereplőből magyart csináltunk – mondta el Ernyei Bea, a darab dramaturgja, hogy hogyan is lett az ügyelőből, Timből Béla. – Tényleg azt szeretnék, ha úgy nézne ki, mint ahogy itthon próbálunk egy darabot.A darabban a rendezőt, Iloydot Borovics Tamás alakítja, A Timről Bélává vált ügyelőt pedig Bánvölgyi Tamás. Poppy, az asszisztens, a frissen visszatért Gidró Katalin lesz. A darabban szerepel még Borsos Beáta, Gömöri Krisztián, Jakab Tamás, Menczel Andrea, Szívós László és Szilágyi Annamária is. Az olvasópróbán bele is csaptak a közepébe, a fiktív rendező, Borovics máris instrukciókat adott színésznőjének, Szilágyi Annamáriának.