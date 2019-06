Szinte hibátlan lett a Kolozsvári tér felújítása

Egy hete vehették újra birtokba a Kolozsvári teret a szegediek, miután az önkormányzat 176 millió forintot költött rá. Tavaly szeptemberben kezdték a fejlesztést, akkor a polgármester azt mondta, májusra elkészül a munka. A múlt hónapban még olvasói panaszt kaptunk, hogy több hónapra megállt a beruházás, a térkövek ott voltak egy kupacban, de dolgozó embert nem lehetett látni. Május utolsó napjaiban viszont újra munkába álltak a szakemberek, így csaknem egy hónap csúszással, de elkészült a Waldorf-iskola előtti terület és a sportpálya. Körbejártuk a teret, és bár megcsúszott az építkezés, szinte hibátlan lett.A fű még több helyen hiányos, a locsolást pedig néhol túlzásba viszik a kelleténél, így a mélyebb területeken megáll a víz, de a gyerekek külön élvezték a kánikulában a folyamatosan körbejáró öntözőrendszert, amely időnként a járdát is meglocsolja.– Örülünk, hogy elkészült, a négy unokám nagyon élvezi az új játszóteret – mondta el lapunk kérdésére Erzsébet. Egy másik nagymamát, Ilonát is megkérdeztük, hogy milyennek ítéli a beruházást, szerinte pazar lett, viszont apróbb hiányosságok vannak. – A kisebb gyerekeknek, mint az én unokám is, gondot okoz felmászni a játékokra, mert nincs lépcső vagy létra hozzá, ez korábban egyébként megvolt, de valamiért nem hozták vissza. Emellett jó lenne, ha a füves területre hoznának még egy négyszemélyes hintát, hiszen délután, csúcsidőben sok gyerek van, megkönnyítené az osztozkodást. Reméljük, sokáig ilyen szép marad a tér, csak az esténként kijáró fiatalok miatt aggódunk, akik teleszotyolázzák a játszóteret, valamint eldobálják a csikket – tette hozzá. Jól látszott, örülnek a móravárosiak a korszerű térnek, péntek délelőtt sokan hűsöltek a fák alatt a padokon, és mivel a játszótér is igen árnyas, így a gyerekek is bátran játszhattak a kánikula ellenére. A sportpályán is ment a játék, főként családok használták ki az eszközöket.A beruházás során tíz új eszközzel bővült a játszótér, amelyet kerítéssel vettek körül, valamint a szabadtéri kondipark is gyarapodott. 18 fát, mintegy 330 évelő növényt és több mint 500 cserjét ültettek, valamint új csapadékvíz-elvezető rendszer is építettek. A munkálatok elvégzése azért is volt különösen fontos a környékbelieknek, mert egyetlen terük, intézményük sem volt, ahol rendezvényeket lehetne tartani.