Szobrot kapott Simándy József Szegeden - fotók

Kelemen Kristóf készítette el Simándy József bronz mellszobrát. A Kossuth-díjas magyar tenor életpályája Szegedről indult, mikor a Szegedi Nemzeti Színház színpadán a Carmen című operából Don José szerepét énekelte 1946-ban. Maga Vaszy Viktor hívta Szegedre. 44 élőadásban énekelt főszerepet 20 év alatt a szabadtéri játékok újraindítását követően 1959 és '79 között. Az újraindításkor is énekelt természetesen. Sikerrel lépett fel Európa nagy operaházaiban, és itthon is a közönség kedvence volt, sokak fejében csendül fel hangja, ha a Bánk Bánra gondolnak. Halálát követően a család hozzájárult, hogy a Szeged által elindított országos énekverseny névadója Simándy József legyen, most pedig egy szoborral is emléket állít neki a város.Erkel, Bartók, Liszt és Gregor József mellett mostmár elfoglalta helyét Simándy József is.Kozma József, a kulturalis, oktatási, idegenforgalmi és ifjúsági bizottság elnöke szerint most a művészi nagyságnak, a nemzeti kultúrának is emléket állítunk, s persze egy szemèlynek, aki ezt kifejezi. Simandy József szorba itt lesz, amíg Szeged is.- Egy Bánk Bán előadásra egyszer egy nem várt taps zavart meg. Mikor a házam hazám következett, akkor beengedtèk azokatis , akik sajnos nem kaptak jegyet, s nagyon tetszett nekik, amit hallottak. Mikor Simándy befejezte az áriát, üdvözölte őket is – mesélte Szinetár Miklós, a Magyar Állami Operaház címzetes igazgatója, a Kossuth-díjas művész.Simándy Józsefné Jutka Kozm aJózseffel és Szinetár Miklóssal közösen rántották le a fehér leplet a szoborról.