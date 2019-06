Szombaton már 40 fok is lehet, kánikulával búcsúzik az idei tanév

Gyakorlatilag átmenet nélkül tört be a nyár az országba: múlt héten még a folyamatos, nagy mennyiségű esőzések miatt szenvedtünk, hétvégén azonban megérkezett a meleg. A helyzet pedig a héten olyannyira fokozódik, hogy mától másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 27 fok felett várható, ami nem csak forró nappalokat, de meleg éjszakákat is jelent. Szombatra pedig akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Igazi vakációindító időjárást kaptak tehát a diákok – igaz, péntekig mindezt csak az iskolák falain belülről élvezhetik.



Ebben az időben ha lehet, még vonzóbbá vált most a Tisza-part belvárosi szakasza, mely vízi korzóvá vált. Rengetegen sétálgatnak cipőjükkel a kezükben a rakparton, melyet térdig érő víz fed. Így tett kedden délben Szatmári Zoltán és tízéves kislánya, Gréta is. – Naptejjel szoktunk védekezni a leégés ellen, de most azt elfelejtettük – vallotta be az édesapa. Ez egyébként a leggyakoribb hiba: sokan csak strandra visznek magukkal fényvédő készítményeket. Az UV-sugárzás viszont már annyira erős, hogy nem csak napozáshoz, de a mindennapokban is ajánlott lekenni a ruhával nem fedett bőrfelületeket.



A kánikula szervezetünket is megviseli, legjobban az idősekét és a betegekét. – A hirtelen jött meleg különösen megterhelő, hiszen nem tudtunk fokozatosan hozzászokni az új körülményekhez – hívta fel a figyelmet Ben-Redouane Gabriella háziorvos, aki szerint a legfontosabb, hogy délelőtt 10 és délután 3 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a szabadban – még strandon sem. – A nagy melegben kitágulnak az erek, csökken a vérnyomás, ami a szívbetegek és a vérnyomás-problémákkal küzdők számára különösen veszélyes. De a kiszáradás és a napszúrás is fenyegető veszély ilyen időben.



A háziorvos hangsúlyozta, az idősek és a gyerekek nem érzékelik megfelelően a szomjúságot, ezért őket a hőségben itatni kell – lehetőleg szénsavmentes vízzel. Az alkoholt nagy melegben kerülni kell. – A szédülés, gyengeség és a rossz közérzet a kiszáradás első jele lehet, mely akár a keringés összeomlásához is vezethet. Napszúrás esetén a szédüléshez fejfájás és hányinger társul. Mindkét esetben a legfontosabb, hogy a beteget hűvös helyre vigyük, az arcát frissítsük fel és kortyonként megitassuk.



A tartós hőség – mint arra a rendőrség felhívta a figyelmet – közlekedésbiztonsági szempontból is kockázatokat rejt. A járművezetők általában kevésbé tudnak koncentrálni, valamint a megszokottnál figyelmetlenebbek. A gyalogosok pedig jellemzően kevésbé néznek körül mielőtt az úttestre lépnek, vagy rosszul mérik fel a veszélyeket. Érdemes tehát fokozott óvatossággal részt venni a közlekedésben.



Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek mellett az állatok egészségre is oda kell figyelni a nagy melegben. Ha 30 foknál magasabb a csúcshőmérséklet, a rosszul tartott házi kedvencek rövid időn belül hőgutát kaphatnak. A hosszabb ideig tartó sétáltatást érdemes kora reggel és késő délután megtartani, a naptól felhevült aszfaltot pedig elkerülni, hiszen ott könnyen égési sérülés keletkezhet a kutya mancsán. Friss ivóvízről most naponta többször is gondoskodni kell, napon álló autóban pedig mostmár nyitott ablak mellett sem szabad hagyni a házi kedvenceket, ott ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt az egekbe szökik.