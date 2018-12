Szomorú hírt kaptunk: Elpusztult a Fehér-tavi flamingó

A madárvédők szerint gyakran ez a kóborló rózsás flamingók sorsa. Fotó: Molnár Balázs

„Zavarba ejtő vérnyomokat is találtak a madáron" – adta hírül vasárnap az elhullott flamingót ábrázoló kép mellett a Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület Csongrád Megyei Csoportja a Facebookon. Az MME azt írja, az eset további tisztázása érdekében hatósági vizsgálat indul, hogy megállapítsák, mi történt, és „ki tudják zárni a lelövés lehetőségét".A mediterrán vidékeken gyakori, mifelénk azonban nagyon ritkán látható madár felbukkanásáról lapunk is hírt adott az MME nyomán. Utóbb kiderült, hogy korábban a Vajdaságban, Hódegyházán látták, onnan jöhetett át hozzánk. A természetfotósok több felvételt is készítettek róla, hogy eszeget a lecsapolt tavakon.Az MME írása szerint a kóborló flamingókra gyakran ez a sors vár: a hidegben befagynak azok a vizek, amelyekből a táplálékukat szűrögetik nagy csőrükkel. Ilyenkor annyira legyengülhetnek, hogy már nem tudnak délebbre repülni.