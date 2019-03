Sztárok éneklik az Aidát a Dóm téren

Ádám Zsuzsanna rangos énekversenyek díjazottjaként mutatkozik be Aida szerepében. Fotó: Szamosi András

Sok év távollét után a hazai operaélet sztárjaival tér vissza az Aida a Dóm téri színpadra. A népszerű Verdi-opera címszerepét Ádám Zsuzsanna énekelheti, László Boldizsár, Kálmándy Mihály és Gál Erika lesznek a partnerei a további főszerepekben.– Az Aida nekem remekmű, kompozíciós szempontból az operák operája – vallja Kesselyák Gergely, a Szegedi Szabadtéri Játékok idei operabemutatójának rendezője. A karmester kivételes alkalmakkor vállalkozik rendezésre. Produkcióinak egyedisége már a Dóm téren nagy sikerrel játszott Turandoton és Nabuccón is látszott – az Aida épp ilyennek készül. Különleges látványvilág, egyedi rendezői elképzelések és élvonalbeli szereplőgárda határozza meg a július 26-án és 27-én látható grandiózus Verdi-operát, melyet az olasz repertoár legkiválóbb hazai specialistája, Pál Tamás dirigál majd.A címszerepet a fiatal szoprán, Ádám Zsuzsanna énekli majd, aki a hozzá közel álló Verdi-hősnőt életében először a hatalmas Dóm téri színpadon keltheti életre esténként négyezer ember előtt. Számos megmérettetésen és fontos szerepben bizonyított már Ádám Zsuzsanna eddig is. Számos nemzetközi versenyen is eredményesen szerepelt, ezek közül Milánóból első díjat hozott el, tavaly pedig a világhírű magyar szopránról elnevezett Marton Éva Énekversenyen második helyezést ért el.Nemcsak neki újdonság a szerep, hanem darabbeli partnerének, a Radamest játszó László Boldizsárnak is. A rendkívül népszerű tenorista már egymás után az ötödik évadban léphet idén a Dóm téri csillagtetős színpadra. További nagy visszatérőket is várhatunk az Aidában: a nagyszerű bariton, Kálmándy Mihály Amonasro, Etiópia királyának szerepét énekeli majd, a fiatal basszus, Kiss András pedig Ramfis főpapot kelti életre.Először lép a Dóm téri színpadra a Magyar Állami Operaház kiemelkedő mezzoszopránja, Gál Erika Amnerisként, valamint a Szegeden is jól ismert operaénekes, Kálnay Zsófia is, aki a főpapnőt alakítja. Egyiptom királyaként a nemzetközi karriert befutott basszust, Kovács Istvánt üdvözölhetjük a szabadtérin, a hírnököt pedig Szerekován János énekli. A szólisták mellett több száz szereplőt igénylő grandiózus operához, melyben csak a kórus létszáma meghaladja a 120 főt, Zeke Edit álmodott sokoldalú, LED-falat is igénylő díszletet, melynek letisztult formavilágát Velich Rita művészi jelmezei oldják fel és egészítik ki.