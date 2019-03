Szubjektív állapotfelmérés a szegedi utakon: megrázó élmény végighajtani a városon

A szürke ötven árnyalata. A Vitéz utca Petőfi Sándor sugárút felőli részén foltokból áll az út közepe, a szélükön mindig új kátyúk keletkeznek.Fotó: Kuklis István

Nagyjából tízzel lehet döcögni a Kollégiumi úton, amely helyenként aszfaltot is tartalmaz. Eddig kétszer írtak ki a felújítására közbeszerzést, de még nem sikerült rá kivitelezőt találni. Fotó: Kuklis

A József Attila sugárút városból kivezető szakaszán kapaszkodni kell: a repedésektől a lyukakon át a huppanókig többféle úthiba rázza ki belőlünk a szuszt. Fotó: Kuklis István

A Petőfi Sándor sugárúton kezdtünk, amely helyenként hullámos és ráz, de még a jobb utak közé tartozik. Csak egyetlen jókora kátyú vár az autósokra a Dugonics térhez közel, amelyet a rutinos sofőrök már kikerülnek. A Vitéz utca rosszabb bőrben van. Részben azért, mert a kiskörút több mint fél évig tartó felújítása alatt egy ideig erre terelték a forgalmat.Az utca Petőfi Sándor sugárút felé eső része van a legrosszabb állapotban: az út közepe gyakorlatilag foltokból álló patchwork, a javítások szélén kisebb-nagyobb kátyúk sorakoznak. A Szentháromság utcára kihajtva rögtön hármas kátyúsor fogadott bennünket a Tisza Lajos körút felé, de ez a rész egyébként is hullámos, a megrázó élményt a burkolaton futó repedések fokozzák.A Kossuth Lajos sugárút csak enyhén és helyenként nyomvályús. Örülnénk, ha mindenhol csak ennyi lenne a kifogásolható. Az Izabella híd már hullámosabb, nyomvályúsabb, a dilatációk körül nagyot huppannak a járművek. Innen kanyarodtunk a Fonógyári útra, amely elég hepehupás, de kollégám szerint ez teljesen átlagos.A Kollégiumi útra fordulva, úgy tűnik, megtaláltuk Szeged legrosszabb állapotban lévő útját. Persze nem ezen a télen lett ilyen. Aszfaltmorzsalék, por és gödrök borítják, mégis használják a teherautók és autók, bár keresni kell rajta a járható ösvényt.Az 55-ös főút bevezető szakasza, a Bajai út temetői szakaszának környékén is ott vannak a kátyúk, és hullámos is az aszfalt. A Kálvária sugárút kórháztól induló szakasza is döcög, 2-3 nagyobb kátyút kerültünk ki a városba tartva. Az igazi vesekőlerázó útvonal azonban a József Attila sugárút Szent György tértől induló szakasza, amely hivatalosan főútvonal, és amely a Tarján széle utcánál, illetve a Budapesti körúti kereszteződésben kulminál, szétrepedezett és kimorzsolódott aszfalttal, helyenként megsüllyedt részekkel, lyukakkal.