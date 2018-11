Szűkös lett a betakarítás - Drágulni fog a hagyma és a gyökér

Kovács Ferencné kínálja a gyökeret a szegedi Mars téri piacon. Fotó: Török János

Hagymát válogatnak Vizi István gazdaságában. Idén jobban járt a zöldséggel, mint tavaly.

Archív fotó: Karnok Csaba

Mi mennyibe kerül?



Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) adatai szerint a vöröshagyma termelői ára kilónként 138 és 150 forint közötti. A lilahagyma és a fokhagyma ára ugyanakkor nem változott, előbbit 190 forintos, utóbbit 800 forintos áron kínálták a termelők. Kíváncsiak voltunk a fogyasztói árakra is – megnéztük egy zöldségesnél Makón. A vöröshagyma kilója itt 220 forint volt, őszi fokhagymát 880, tavaszit pedig 1400 forintért kínáltak. A gyökér 1300 forintba került.

A makói termelők egyelőre nem érzik, hogy jelentősen emelkedett volna a hagyma és a petrezselyem felvásárlási ára – hallottuk érintettektől, miközben a zöldségfélék kereskedelmi ára a tapasztalatok szerint valóban emelkedett.Azt, hogy a felvásárlási ár növekedésére lehet számítani, nemrégiben Ledó Ferenc , a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke nyilatkozta az InfoRádiónak.A szakember azt mondta, a gyökérzöldségek akár 40–50 százalékkal, a hagymafélék pedig 30–40 százalékkal drágulhatnak a következő időszakban, méghozzá azért, mert a szélsőséges időjárás miatt – erről mi is írtunk – Magyarországon és Európában is nagyon gyenge volt a termés ezekből a zöldségekből. A legnagyobb gond a gyökérzöldségek és a hagymafélék termesztésével kapcsolatban volt. A kései tavasz után, április–május környékén megérkezett a hőség és a szárazság, ez csökkentette a terméshozamot. A szakember összegzése szerint európai és magyar viszonylatban is 20–30 százalékkal kevesebb termett a megszokottnál. Az emiatt bekövetkező áremelkedés jóslata szerint ki fog tartani jövő tavaszig, mivel importtal sem bővíthető a kínálat.– A termények kereskedelmi ára valóban nőtt, a felvásárlási árak azonban jellemzően egyelőre kevéssé – összegezte tapasztalatait a Csanád és Térsége Gazdakör elnöke, Kádár József. Egyedül a petrezselyemre jellemző, hogy valamelyest emelkedett a felvásárlási ára. Ez azért fontos, mert Makón és a környező falvakban – főként Apátfalván, Magyarcsanádon, Földeákon és Maroslelén, de távolabb is – több száz család megélhetésének egyik forrása az eredetvédelemmel is rendelkező hosszúgyökér termesztése, tisztítása, becslések szerint akár a kétezer hektárt is elérheti az a terület, amelyen ezen a vidéken termesztik. Ugyanakkor például a fokhagyma ára kifejezetten nyomott, és a vöröshagymánál sincs komolyan érzékelhető emelkedés, már nem is sokan termesztik – mondja Kádár.– Nálam a hagymaföldek a szokásos mennyiségnek nagyjából a felét hozták, mert gyenge volt a kelés, de a termés minőségével nem volt különösebb probléma – mondta a legnagyobb hagymatermesztők egyike, a Királyhegyes határában gazdálkodó Vizi István. Ő már leadta a vöröshagymát, kilónként 70–80 forintos nettó áron, amire azt mondja, valamivel jobb, mint a tavalyi 50–70 forint volt, ráadásul most nem volt hektikus a piac. Tudomása szerint az import hagyma 115 forintos kilónkénti áron érkezik be. Ugyanakkor biztos abban, hogy karácsony táján még feljebb fognak menni az árak.