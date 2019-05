Születés Hete - a családdá válás ünnepe: minden a babák és a szülés körül forgott

Sok anyuka pár hónapos babájával érkezett az előadásokra, ahol fontos információkat szerezhettek be. Fotó: Karnok Csaba

– Azért jöttem el, mert olyan lehetőségekről is tudok itt tájékozódni, amelyekről más fórumon nehezebb – mesélte az első babáját váró Anna a Születés hete egyik rendezvényén. Szegeden a Dugonics téri Katolikus Házban szerveztek sokrétű programokat. Annának legjobban a babamasszázsról tartott előadás tetszett, mert erről nemcsak beszéltek, gyakorlati technikákat is bemutattak.– Egyre népszerűbbek azok a rendezvények, amelyek átfogó tájékoztatást adnak egy-egy élethelyzetről. Ilyen a Születés hete is, ahol a párkapcsolattal, fogantatással, várandóssággal, szüléssel, gyermekágyas időszakkal, kisgyermekgondozással kapcsolatban szerezhetnek hiteles információkat az érdeklődők – részletezte az egyik fő szervező, Puroszné Nagy Magdolna perinatális tanácsadó.Az egyik legnépszerűbb előadás a szülés körülményeiről, a szülésélmény feldolgozásáról szólt. Réka – aki két kicsi fiával jött el a rendezvényre – azt mesélte, adódtak gondjai a szülésnél, nincsenek jó emlékei, ezért hasznos ez számára. Rengetegen voltak kíváncsiak a szegedi női klinika szakembereinek beszélgetésére, itt a leendő anyukák bepillantást nyerhettek abba, mi vár rájuk akkor, amikor világra jön a várva várt csemete. Praktikus tanácsokat kaptak Tóth Zsóka szülésznőtől, Vass Márta védőnőtől és Sári Tamás szülésztől. Szó esett a nyugat-európai országokban divatos szülési tervről, amelyben az anyuka pontosan leírja, hogyan szeretne szülni. A szülésznő elmondta, kevesen érkeznek hozzájuk ilyen tervvel, de a tapasztalatuk egyébként is az, hogy ebből általában semmi nem úgy valósul meg. Sári Tamás azt hangsúlyozta, fontos, hogy az anyuka is készen álljon lélekben arra, ha a helyzet megköveteli, tudjanak változtatni, hiszen a jó szülési élményt így tudják garantálni.Tavaly egyébként 3250 gyermek született Csongrád megyében.