Születés hete Szegeden is

Ahogy az ország több városában, a megyeszékhelyen is beszélgetések, előadások, mű- helyek várják a családokat a különböző civil szervezetek és egészségügyi intézmények jóvoltából május 13–17. között.A Szegedi Katolikus Házban kedden a szűrések fontosságára hívják fel a figyelmet, valamint a szoptatásra való felkészülésről és a babamasszázsban rejlő lehetőségekről beszélgethetnek az érdeklődök. Szerdán a szüléssel, annak lehetőségeivel ismerkedhetnek meg a babát tervező családok. Délután a női klinikán vezeti körbe az érdeklődőket Sári Tamás szülész-nőgyógyász és Tóth Zsóka vezető szülésznő.A csütörtök a szülésélmény feldolgozásáról, a péntek az újszülött és az anya kapcsolatáról szól majd, valamint arról is kaphatnak tanácsokat a leendő szülők, hogyan alszanak a kisbabák. Több nyílt órát is tartanak a héten: a babahordozót, a kismamatornát, a babával való jógát és a kangatréninget is. Ezek helyszínéről és időpontjáról, valamint a további programokról bővebb információt a www.szuleteshete.hu oldalon és az ÉLET-MÁSKÉPP Alapítvány Facebook-oldalán találhatnak az érdek- lődők.