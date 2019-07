Születésnapi koncertre invitál Blaho Attila

A tábor remek lehetőség

Közös ünneplés a fél évszázad alkalmából

Hűsítő magasrepülésre, egy nagyszabású koncertre várja az igényes zene kedvelőit a Szegeden elő jazz-zongorista. Blaho Attila nem csak művész, tanár is, s most számos régi diákját vendégül látja. 20 fős fellépőgárdával várja a közönséget 9-én a Korzó Zeneházban. Ennek apropója persze, hogy 50 éves lesz, s egy születésnapi koncerttel kedveskedne rajongóinak. Nem is akármilyen gárda verbuválódott köré, több zenész részben miatta utazott most Magyarországra, vagy miatta marad tovább itt.Jelenleg épp gyerekeket oktat. Nyolcadik alkalommal vesz részt a könnyűzenei STAMI táborban Sándorfalván. Kilenc zongoristatanonc lesi minden szavát épp, de zeneelméletet is tanít a táborban és az énekeseket is kíséri, tehát van bőven feladata.– Ez már a 13. ilyen tábor, általában 70-80 gyerek érkezik hozzánk, óvodástól egészen felnőttkorig tanítunk. Idén úgy alakult épp, hogy több az alsó osztályos és a középiskolás – mondja a zenész. – Nekem gyerekkoromban nem volt lehetőségem hasonló táborokba járni, picit irigy is vagyok a mai gyerekekre. Nekem régen csak klasszikus zenét volt lehetőségem tanulni, később orientálódtam a jazz felé. Viszont örülök, hogy megadatik ez ma a fiataloknak, így örömmel veszek részt benne. Külön jó, hogy megmutathatják vasárnap a kastélykertben egy koncerten, mit is tanultak egy hét alatt. Egyébként nagyon jó a hangulat.Ha összegeznie kellene az elmúlt éveket, talán a tanítványaira a legbüszkébb, de külföldi fellépéseire is. Örömmel gondol vissza a megjelent lemezeire. Járt Japánban, Kínában, Indiában, Thaiföldön és persze szerte Európában.– 26 éves korom óta folyamatosan tanítok. Persze sokáig többet koncerteztem, de 2012 óta ez az arány megfordult. Úgy vélem, az egyik legfontosabb a kitartás, engem semmi nem térített el az utamról – magyarázta.Külön öröm számára, hogy olyan kapcsolatot ápol a vele zenélőkkel, hogy első kérésre igent mondtak a fellépésre. Ilyen Jeszenszky György, aki nagyon elfoglalt dobos, és Harcsa Veronika is, akivel hét évig zenélt együtt, vagy Vajda Júlia operaénekes, akit a szegedieknek nem kell bemutatni, ismerik már a nemzeti színházból.Tabatabai Nejad Flóra neve is sokaknak csenghet ismerősen. Az ének iskolája néven futó tehetségkutató műsorból ismerik legtöbben. Blaho Attila három éve találkozott vele, azóta tanítja zongorázni a fiatal tehetséget. Őt is invitálta születésnapi koncertjére. Külföldi vendégei is vannak. Dániából Nyerges Ádám trombitás, Hollandiából pedig Horváth Andor, aki Attila első olyan tanítványa volt, akiből profi zenész lett. Matthew Mitchell, az új-zélandi gitáros is tiszteletét teszi az esten. Mi sem bizonyítja jobban a kiváló kapcsolattartást, mint az, hogy még egyik volt csoporttársa is vele zenél a Zeneakadémiáról. Ő a szaxofonos Mester Dániel. A 20 fős gárda minden tagja sajnos nem fért fel a plakátra. Lemaradt Benedek Áron trombitás, aki a népszerű Vintage Dolls zenekar tagja. Ő Nagy Lila barátja, aki szintén fellép, mivel Blaho Attila készítette fel az egyetemre.– Sokszínű programot kínálunk a jazz standardekkel. Egy kis soulos hangzást is beleviszünk a dologba, és különféle pop-rockos feldolgozásokkal színesítjük az egészet. Az egyik kedvenc zeneszerzőm pár hónapja hunyt el, rá is emlékezünk egy dallal.