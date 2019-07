Szúnyogmentes lett még a Sárga is

Napközben egyáltalán nincs és este is alig akad szúnyog Vincze János szerint. FOTÓ: FRANK YVETTE

Az egész országot, azon belül pe­­dig Csongrád megyét is ellepték a szúnyogok az elmúlt hetekben. Minden fórumon panaszkodott mindenki, hogy napnyugta kör­­nyékén és utána gyakorlatilag lehetetlen volt a szabadban tartózkodni, és sokak szerint ke­­vés alkalommal irtották a vérszívókat például Szegeden. Ezt kicsivel több mint egy hónapja írtuk, azóta azonban sokat változott a helyzet, és kiderült, hogy – az összeesküvés-elméletekkel szemben – mégis fújtak ki valamit magukból azok a repülőgépek, amelyeket az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság küldött a város fölé. Ezt egyébként tíz napja tették meg utoljára, és a héten nem is terveznek már irtást. Ezért gondoltuk, hogy szétnézünk a városban és a Sárgán, hogy mennyire volt ha­­tékony az eddigi akció.A belvárosban a legfeltűnőbb az volt, hogy a vendéglátóhelyek teraszán már sötétedés után se burkolóznak nyakig takaróba az emberek. Végigjártuk szinte az egészet, és tényleg csak néhány szúnyoggal találkoztunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy megnézzük, mi a helyzet a Sárgán. Nem jött be a számításunk, szúnyogot fényképezni ott sem tudtunk, és nem azért, mert rosszkor mentünk.– Volt egy ember itt, akit Szúnyognak hívtak, de ő már elköltözött – mondta Tölcséres András, aki nyári viseletben sörözött barátaival nyaralójának a kertjében. Ő másfél hónapja költözött ki, és szeptemberig biztosan ma­­rad is. A kezdeti nehézségeket azért elismerte.– Eleinte nagyon rossz volt, amíg fönt volt a víz, akkor tényleg nem lehetett megmaradni a szabadban. Amióta viszont el­kezdték irtani a rovarokat, már este is lehet kint sütni-főzni vagy éppen sörözni – tette hozzá a férfi.Kicsivel odébb már Vincze Já­­nossal és feleségével találkoz­tunk, akik a nyaraló körüli munkákat végezték éppen.– Már rég voltunk lent, de ma eddig egy szúnyog sem csípett meg. Pár héttel ezelőtt viszont tényleg rengeteg volt estefelé, de még nappal is menekülni kellett előlük – mondták.Szóval most nyugalom van Sze­­geden, legalábbis ami a szú­nyogokat illeti. Viszont nem le­­het tudni, hogy jövőre mi lesz. Most úgy néz ki, hogy az Európai Unióban 2020-tól tiltani fogják a kifejlett szúnyogok elleni légi permetezést. A katasztrófavéde­lem szerint azonban nem kell aggódni, megoldják majd földről az irtást.