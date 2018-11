Szúnyogok telelnek pincékben - Ha Ön se akar tavaszi inváziót, irtsa otthon is a megbúvó vérszívókat

A képviselők a teremben a Makói Csípős és a Sándorfalvi Csípős című internetes portálról tárgyaltak hétfőn délután (2018. november 27.: Megvonták Kiss Attila képviselő megbízatását), míg az előtérben az újságírók a szúnyogokat hajtották. Nagyon sok rovar volt a szegedi Belvedere-palota pincéjében, négyzetméterenként három-négy ült a falon. Az M1 riportere, akit saját bevallása szerint nagyon szeretnek a szúnyogok, rovarirtó spray-t szeretett volna kérni, de azzal nem készült az önkormányzat titkársága. Pedig, mint megtudtuk, érdemes erre a jelenségre odafigyelni.



– Az a generáció, amelyet ott látott, áttelel, és elsőként petézik le, ahogy melegszik az idő. A tavaszi felmelegedés után nekik köszönhető a robbanásszerűen megnőtt szaporulat – mondta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője, akit arról kérdeztünk, lenne-e kézzelfogható eredménye annak, ha mindenki körülnézne a pincéjében, és befújná rovarirtóval. – Mindenképpen. Mi is irtunk ilyenkor, a szegedi csatornahálózatnak azokon a nagy átmérőjű pontjain, ahol összegyűlhetnek a szúnyogok. Pincékben, fáskamrákban, garázsokban is meghúzzák magukat, ahol nem süllyed a hőmérséklet fagypont alá, és nincs nagy forgalom.



A víz közelében élők tapasztalják, hogy tavasszal egyik napról a másikra úgy elszaporodnak a vérszívók, hogy alkonyat után nem lehet kinn tőlük megmaradni. Ez azon is múlik, milyen ütemben melegszik az idő. A szúnyoglárva fejlődése a melegebb vízben felgyorsul, a különböző időpontban lerakott peték is egyszerre kelnek ki.