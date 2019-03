Szürkemarha-kolbász is került a Frindt család kosarába, ahol apáról fiúra szállt a Délmagyarország

Húsvétra vásároltak, de a sonkával még várnak Frindték, azt frissen szeretik.

Fotó: Frank Yvette

– Egyszer ettünk szürkemarha-pörköltet. Nagyon finom volt. Most megláttam a pultnál a szürkemarha-kolbászt, két szálat választottam belőle, kíváncsi vagyok, milyen ízű – lelkendezett a 70 éves Frindt Henrik, aki feleségével, Máriával pékárut, virslit, pulykacombot, sertésoldalast és -combot is pakolt a kosárba. A pulykahúsból tárkonyos raguleves lesz, a disznóhúst megsütik. Választottak még hosszú érlelésű trappista sajtot, étolajat, üdítőket, csokoládét, Túró Rudit, tarhonyát, szalvétát, vajat és bort. Húsvétkor ezekre lesz leginkább szükségük.– A sonkával még ráérünk, frissen szeretjük – magyarázta a 65 éves Mária, aki férje szerint roppant türelmes vásárló. Nem így Henrik, akit fáraszt a sokáig tartó válogatás, nézelődés. A nyolc éve nyugdíjas, korábban esztergályosként dolgozó férfi legszívesebben otthoni műhelyében szöszmötöl kutyája, Borisz társaságában. A boxert évekkel ezelőtt születésnapjára kapta három gyermeküktől, azóta elválaszthatatlan barátok. A kedvencnek kutyaszalámit választott a gazdi, aki szívesen évődik feleségével.– Mióta mindketten nyugdíjasok vagyunk, újra össze kellett szoknunk. Szerencsére az egészségünk rendben van, igyekszünk fiatalosan tartani magunkat. Erre a négy unoka mellett nagy szükség van, még a hullámvasútra is felült velük a feleségem. Alapfokon internetezünk, ebben elkél a gyerekek segítsége: a Telekosárra is neten keresztül jelentkeztünk, a fiam közreműködésével – mesélte Henrik, aki nagycsaládosként 29 évvel ezelőtt költözött ki Szegedről Sándorfalvára. Azóta megszokták az ottani nyugalmat, csendet. Az egykor kábelkészítőként, eladóként és pénztárosként dolgozó Máriát most leköti a házimunka, besegít az unokák körül. Gyűjti a Délmagyarország egyik mellékletét, a Lakás és Kertet, mert ott mindig remek dekorációs ötletekre bukkan.Az újságra először a férj szülei fizettek elő, majd az „örökség" évtizedekkel később a fiúra szállt. Mária kora hajnalban a Délmagyar olvasása közben kortyolja el a kávéját, a lapot ezután kapja meg Henrik, aki leginkább a sportrovatot és a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatról szóló híreket keresi.