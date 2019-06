Takarítják Szegedet a hétvégén, útlezárásokra számíthatunk - térképen mutatjuk, merre

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Közlekedési Társaság ismét közös várostakarítási munkát szervez a hétvégén. A két nap során azokon az utcákon, amelyeket érint a takarítás, a forgalmi sávok mellett a parkolókat, az útpadkákat, valamint a csapadékelvezetést biztosító keresztrácsokat is megtisztítják. Kézi erő mellett seprűs takarító gépjárművekkel is dolgoznak.Az érintett útszakaszokon a munkavégzések alatt reggel 8 és délután 14 óra között időszakos útlezárásokra, forgalomterelésekre és a parkolás korlátozására számíthatunk. A takarításba bevont területeken a megállni és várakozni tilos tábla ellenére bent parkoló gépjárműveket elszállítják. A két cég takarítást végző munkatársai az útpályán dolgoznak, ezért kérik a gépjárművel közlekedők türelmét és fokozott figyelmét, valamint alkalmanként segítségét is, hogy rendben és terv szerint fejezhessék be ezt a közcélú, városszépítő akciót.A takarításban érintett útszakaszok szombaton a Bercsényi, a Szilágyi, a Tábor és a Bolyai János utca valamint a Lechner és a Bartók tér. Vasárnap az Arany János, a Deák Ferenc és Victor Hugo utcán dolgoznak majd.